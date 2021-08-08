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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لإجراء صيانة طارئة .. قطع المياه عن 11 منطقة بأسيوط الجديدة

أسيوط الجديدة
أسيوط الجديدة

أعلن جهاز مدينة أسيوط الجديدة عن قطع مياه الشرب عن 11 منطقة لمدة 6 ساعات لإصلاح خط مياه الرئيسي بالمدينة .

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وأكد جهاز مدينة أسيوط الجديدة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك إجراء صيانة طارئة بخط مياه الشرب الرئيسي بالمدينة مما يترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق " منطقة إسكان المستقبل ، منطقة الإسكان العائلي والتجاري ، منطقة شمال الحي الثاني ،منطقة الفيلات ، باقي الحي الثاني ، منطقة ابني بيتك 1 ، منطقة ابني بيتك 3 ، منطقة الـ 10 عمارات ، منطقة رجال الأعمال " المجاورة الأولى " ، مركز خدمات المدينة الرئيسي ، منطقة الزهور . 

وأشار جهاز مدينة أسيوط الجديدة إلى أن أعمال الصيانة تبدأ في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل حتى السادسة من صباح غدا الاثنين .

 

وناشد جهاز مدينة أسيوط الجديدة المواطنين بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة التي تشهد اعمل الصيانة .

 

أسيوط الجديدة مياة الشرب قطع المياة خط مياه ابنى بيتك رجال الأعمال

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