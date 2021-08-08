لإجراء صيانة طارئة .. قطع المياه عن 11 منطقة بأسيوط الجديدة

أعلن جهاز مدينة أسيوط الجديدة عن قطع مياه الشرب عن 11 منطقة لمدة 6 ساعات لإصلاح خط مياه الرئيسي بالمدينة .

وأكد جهاز مدينة أسيوط الجديدة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك إجراء صيانة طارئة بخط مياه الشرب الرئيسي بالمدينة مما يترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق " منطقة إسكان المستقبل ، منطقة الإسكان العائلي والتجاري ، منطقة شمال الحي الثاني ،منطقة الفيلات ، باقي الحي الثاني ، منطقة ابني بيتك 1 ، منطقة ابني بيتك 3 ، منطقة الـ 10 عمارات ، منطقة رجال الأعمال " المجاورة الأولى " ، مركز خدمات المدينة الرئيسي ، منطقة الزهور .

وأشار جهاز مدينة أسيوط الجديدة إلى أن أعمال الصيانة تبدأ في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل حتى السادسة من صباح غدا الاثنين .

وناشد جهاز مدينة أسيوط الجديدة المواطنين بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة التي تشهد اعمل الصيانة .