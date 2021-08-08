حريق بمركب نيلي في الزمالك.. متحدث القاهرة يكشف التفاصيل

كشف اللواء إبراهيم عوض المتحدث الرسمي بـ محافظة القاهرة، تفاصيل حريق شب بمركب في نهر النيل، مؤكدا أن غرفة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا بنشوب حريق بإحدى المراكب النيلية بـ منطقة الزمالك.



وأضاف اللواء إبراهيم عوض، في مداخلة هاتفية بالإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، أنه على الفور توجهت سيارات الإطفاء لمكان البلاغ وجار السيطرة على الحريق، متابعا أن الحريق نشب في مطعم بالطابق الثاني للمركب، وامتد للطابق الأرضي.



وأكد اللواء إبراهيم عوض المتحدث الرسمي بـ محافظة القاهرة، أنه لا توجد إصابات بشرية، واشتعلت ألسنة النيران داخل المركب، لافتا إلى أنه على الفور دفعت قوات الحماية المدنية بسيارات للإطفاء في محاولة للسيطرة على الحريق.



فيما تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، يرافقه اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القاهرة، موقع الحريق الذى نشب بالمركب السياحى عمر الخيام بشارع الموسيقار محمد عبدالوهاب بالزمالك حى غرب القاهرة للإشراف على عمليات الإطفاء.



وقرر "عبد العال"، تشكيل لجنة للوقوف على أسباب الحادث، كما قرر تشكيل لجنة فنية برئاسة رئيس حى غرب القاهرة وعضوية ممثلين عن الحماية المدنية والموارد المائية وشرطة المسطحات المائية والأمن الصناعى للوقوف على مدى توافر اشتراطات ووسائل الحماية المدنية بالمركب المحترق.



وأكد محافظ القاهرة أنه فور الإبلاغ عن الحادث تم الدفع بقوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وإجراء عمليات الأطفاء ولا توجد إصابات.