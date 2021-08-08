نظر محاكمة عامل لاتهامه بالاتجار في الفودو بمدينة نصر

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم أولى جلسات محاكمة عامل بالاتجار في الفودو المخدر في مدينة نصر.

تعقد جلسات المحاكمة برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم وعضوية المستشارين صلاح حريز وأيمن محمد وياسر عمر وبأمانة سر أحمد كمال وعبد المجيد حلمي.

وأوضح امر الإحالة في القضية رقم 6677 لسنة 2021 جنايات قسم أول مدينة نصر والمقيدة برقم 232 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة قيام المتهم محمد .ع ، 20 سنة، عامل بالاتجار في جوهر الفودو المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأكد النقيب محمد أحمد توفيق عطا الله، معاون مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر أنه حال مروره بدائرة القسم لملاحظة الحالة الأمنية شاهد وقوف أحد الأشخاص بجانب الطريق وبالتوجه إليه لاستبيان أمره شاهده يقوم بإلقاء شيء كان ممسكا به بيده وبتتبعه والتقاطه تبين أنه عبارة عن كيس بلاستيكي شفاف بداخله نبات عشبي يشبه نبات الفودو المخدر وبتفتيشه عثرت على 16 كيس بلاستيكي بداخلهم الفودو ومبلغ مالي 270 جنيه وهاتف محمول وبمواجهته أقر بإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف للتواصل مع عملائه من المتعاطين وأن المبلغ المالي هو حصيلة تجارته.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن كيس شفاف به 16 كيس بلاستيك صغير بداخلهم جميعا أجزاء نباتية خضراء خضراء اللون وزنت الأكياس بما تحوي 32.74 جم وأنها لنبات الفودو المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.