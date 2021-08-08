عاجل
موجز السوشيال ميديا.. حفل زفاف ياسمين الخطيب.. ساموزين يستعد لطرح الألبوم الجديد نشرة أخبار العالم|طالبان تسيطر على مواقع جديدة في أفغانستان.. السودان يستدعي سفيره لدى إثيوبيا بدء حجز شقق سكن لكل المصريين 2 لمحدودي ومتوسطي الدخل.. تفاصيل نشرة أخبار البرلمان| نائبة تطالب بإصدار قانون المسؤلية الطبية.. والقانون يلزم وزارة الصحة بتوفير هذه الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة.. وإجراءات سهلة للحصول على وحدة سكنية بمبادرة التمويل العقاري تناولي ملعقة يوميا من بذور الكتان وشاهدي ماذا يحدث لك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نظر محاكمة عامل لاتهامه بالاتجار في الفودو بمدينة نصر

شعار المحكمة
شعار المحكمة

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم أولى جلسات محاكمة عامل بالاتجار في الفودو المخدر في مدينة نصر.

تعقد جلسات المحاكمة برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم وعضوية المستشارين صلاح حريز وأيمن محمد وياسر عمر وبأمانة سر أحمد كمال وعبد المجيد حلمي.

وأوضح امر  الإحالة في القضية رقم 6677 لسنة 2021 جنايات قسم أول مدينة نصر والمقيدة برقم 232 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة قيام المتهم محمد .ع ، 20 سنة، عامل بالاتجار في جوهر الفودو المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأكد النقيب محمد أحمد توفيق عطا الله، معاون مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر أنه حال مروره بدائرة القسم لملاحظة الحالة الأمنية شاهد وقوف أحد الأشخاص بجانب الطريق وبالتوجه إليه لاستبيان أمره شاهده يقوم بإلقاء شيء كان ممسكا به بيده وبتتبعه والتقاطه تبين أنه عبارة عن كيس بلاستيكي شفاف بداخله نبات عشبي يشبه نبات الفودو المخدر وبتفتيشه عثرت على 16 كيس بلاستيكي بداخلهم الفودو ومبلغ مالي 270 جنيه وهاتف محمول وبمواجهته أقر بإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف للتواصل مع عملائه من المتعاطين وأن المبلغ المالي هو حصيلة تجارته.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن كيس شفاف به 16 كيس بلاستيك صغير بداخلهم جميعا أجزاء نباتية خضراء خضراء اللون وزنت الأكياس بما تحوي 32.74 جم وأنها لنبات الفودو المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

أخبار الحوادث صدى البلد اخبار الحوادث اخبار عاجلة جنايات القاهرة التجمع الخامس محكمة جنايات القاهرة المستشار عبد التواب إبراهيم

ترشيحاتنا

بعد بدء الحجز اليوم.. الإسكان الاجتماعي توضح تفاصيل مشروع سكن لكل المصريين..فيديو

هانى الناظر: موجة كورونا الرابعة ستداهمنا قبل موعدها لهذه الأسباب

بعد اتصال ماكرون.. هل يكون لفرنسا دور في استقرار الوضع بتونس؟

أحمد موسي يروي تفاصيل تهديد حازم صلاح أبو أسماعيل بقتله

بعد وصولها الإمارات.. سعر ومواصفات أوبل كروس لاند الجديدة

حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 8-8-2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاكل بالرئتين.. مستشار الرئيس يكشف عن تطورات الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي

غلق شواطئ الأبيض بمطروح بسبب ارتفاع الأمواج

ضحية غدر الصداقة.. والدة فتاة المول تكشف اللحظات الأخيرة في حياتها

حادث سرقة مروع .. شاب يتلقى 25 طعنة بعد مهاجمة لصوص لمنزله

حسن يوسف يكشف عن حقيقة حضور شمس البارودي غُسل دلال عبد العزيز

أعلى عرض في تاريخ النادي.. تفاصيل تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول

ماذا بينهما وبين الله؟.. رؤية تثلج الصدور لـ دلال عبد العزيز و سمير غانم

اكتشاف مدينة غارقة في مصر بها كنوز تعود إلى 2000 عام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق عمل الزلابية في البيت

سعودي يعثر علي عظام بشرية أثناء جولة في منطقة تاريخية.. صور

نتيجة صادمة.. ناسا تعلن فشل مهمتها «المثابرة» في استكشاف المريخ.. صور

50 صورة من وداع دلال عبد العزيز

فيديو

فيديوجراف.. ماذا قال الشيخ محمد حسان لـ المحكمة في قضية داعش إمبابة؟

مشاهد مؤلمة .. نجوم الفن يودعون جثمان الراحلة دلال عبد العزيز

فيديوجراف.. جنازة دلال عبدالعزيز مسيرة حب

آخرهم دلال عبد العزيز.. مشاهير بكاهم الشارع المصري بعد رحيلهم

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: حسن الأدب

سعد الفقى يكتب: مافيا الدروس الخصوصية؟

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد - ما رأوه سيصدمك (2)

د.وليد السويدي يكتب: وقل اعملوا

د.محمد عونى يكتب: الكرة ما بين الثواب والعقاب بأوروبا

عثمان المقدم يكتب: الأمانة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التنمر العقلي

د.مجدي بدران

روشتة الوقاية من العدوى

د.غانم السعيد

الاستخفاف بالنعم إيذان بزوالها

د. محمد مبروك

حنان في اليابان

إبراهيم شعبان

حزب الله أم لبنان؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (1)

د.شيماء سراج

فن الفذلكة

كريمة أبو العينين

وأدركنا ما تمنيناه

اﻟﻤﺰﻳﺪ