بعد مكالمة الرئيس.. فريال أشرف للسيسي : مش عايزه أكتر من كده

عبر الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن فرحته بتحقيق البطلة فريال أشرف صاحبة الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ هذا النجاح، مؤكدا أن هذا الإنجاز حديث المنطقة العربية كلها.

وأضاف الرئيس السيسي، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، أنه عائلة فريال بيت مصري مثل اسرنا جميعا، متابعا أن احب لعبة الكاراتية منذ عام ١٩٧٠.

لترد عليه البطلة فريال أشرف، صاحبة الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠، قائلة :"مكلمتك أهم من الدنيا وتحيا مصر، وتحيا مصر برئيسها وشعبها، ومش عايزة اكتر من كده".

فيما أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بما حققته البطلة الأولمبية فريال أشرف صاحبة الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠، مؤكدا انها حققت انجاز في رياضة رائعة.

وأكد الرئيس السيسي، إنه البطلة فريال أشرف قدمت صورة رائعة لكل بنت وكل شابة مصرية في سنها، واقول لها رفعتي اسم مصر والف مبروك، مشير إلى أن البطلة فريال أشرف من أسرة مصرية عادية مثل كل المصريين.

كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن عميق تقديره وحبه للعبة الكاراتية، مؤكدا انه يحب هذه اللعبة كثيرا.

وأكد الرئيس السيسي، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، أنه يمارس لعبة الكاراتيه يشكل كبير وأول مرة مارستها في عام ١٩٧٠، مشير إلى أن سنطلق اسم فريال وزملائها في عددا من المحاور والكباري.

وهنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، البطلة فريال أشرف صاحبة الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠، مؤكدا أن هذا الأمر انجاز كبير لمصر.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، حديثه البطلة، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، إنه :"أقول لبنتي فريال الف مبروك يا جميلة، وحاجة جميلة وتشرف"، مستدركا أنه :و رفعتي اسم مصر والف مبروك".

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه :"احنا اللي هحججك يا ام فريال أشرف، وخليها علينا بقى وتحجي انتي وبابا وماما والحاجة اللي انتي عايزها خليها علينا".

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه :"هنحط اسمك على كوبري جديد واللعبة الكاراتية بحبها جدا ولعبتها سنة ٧٠".