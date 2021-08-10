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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المركزي: أرصدة الإقتراض ترتفع لـ531.4 مليار جنيه في أبريل الماضي

البنك المركزي
البنك المركزي

ارتفعت أرصدة الإقراض التي منحتها البنوك لعملاءها من القطاعات غير الموزعة بالعملة المحلية إلي 531.4 مليار جنيه بنهاية إبريل الماضي مقابل 530.9 مليار جنيه في مارس 2021 ومقارنة بـ 518.2 مليار جنيه في فبراير من نفس العام.


وقال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري إن أرصدة الإقراض الممنوحة لعملاء القطاع العائلي بالعملة المحلية بلغت 530.6 مليار جنيه في إبريل الماضي مقابل 529.4 مليار جنيه في مارس السابق ومقارنة بـ 517 مليار جنيه في فبراير 2021 .

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وأضاف البنك المركزي المصري ان أرصدة الإقراض الممنوحة لـ الهيئات المحلية غير الهادفة للربح بلغت 6.1 مليار جنيه في إبريل الماضي مقابل 6.041 مليار جنيه في مارس السابق ومقارنة بـ 5.4 مليار جنيه في فبراير 2021.

وسجلت أرصدة الإقراض الممنوحة للهيئات الأجنبية التي تعمل في مصر 985 مليون جنيه في إبريل 2021مقابل 1.013مليار جنيه مارس السابق ومقارنة 998 مليون جنيه بنهاية فبراير الماضي.


وبلغت القطاع العالم الخارجي نحو 1.3 مليار جنيه في إبريل الماضي مقابل 1.273 مليار جنيه في مارس 2021 ومقارنة 1.243 مليار جنيه في فبراير 2021.


 

أرصدة الإقراض القطاعات غير الموزعة مال واعمال اخبار مصر البنك المركزي القطاع العائلي

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