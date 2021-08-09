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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أمين عام العمال: العامل المصري يقدم الغالي والنفيس من أجل مصر

محسن عليوة امين
محسن عليوة امين عام العمال

قال محسن عليوة امين عام العمال، إن العمالة غير منتظمة لها حقوق كفلها لها الدستور، مضيفا أن الرئيس السيسي وجه عناية خاصة بهم وأصدر بتوجيهات تسجيلهم وعمل قواعد بيانات لهم .


جاء ذلك خلال ندوة حزب حماة الوطن برئاسة الفريق جلال الهريدي التي تنظمها أمانة العمال اليوم الإثنين بالحزب بعنوان مستقبل العمالة غير المنتظمة في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.


وطالب عليوة، بضرورة وضع آليات لعمل خطة إنقاذ للعمالة غير منتظمة من أجل أن يعيشوا حياة كريمة التي تسعى القيادة السياسية لتوفيرها، لافتا إلي أن العامل المصري عندما يجد من يحنو عليه يقدم الغالي والنفيس لمصر.

 

محسن عليوة امين عام العمال الرئيس عبد الفتاح السيسي الدستور المصري ندوة حزب حماة الوطن

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