22 لاعبا في قائمة سيراميكا كليوباترا استعدادا للمقاصة

أعلن الكابتن هيثم شعبان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة مصر للمقاصة بالدوري.

ويلتقي سيراميكا كليوباترا مع مصر للمقاصة، في السابعة مساء الثلاثاء ، على ملعب استاد المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين.

وضمت القائمة 22 لاعبا هم:

حراسة المرمى: حمزة معوض - محمد جمال

خط الدفاع: وليد عبد المنعم - سيف تقا - عبد الله محمود - خالد صبحي - رجب بكار - ضياء قنديل - أحمد محسن - فابريس نجاه.

خط الوسط: كوامي بونسو - رجب عمران - محمد إبراهيم - محمد توني - ميدو جابر - محمد مسعد - عبد الرحمن بودي - محمود نبيل.

خط الهجوم: وينفول كوبينا - أحمد ياسر ريان - أحمد غنيم - شادي حسين.