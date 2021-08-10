مجلس الأهلي يعلن التشكيل الكامل للشركات اليوم

يعلن مجلس إدارة الأهلي اليوم الهيكل التنظيمي الكامل للشركات الثلاث الجديدة وهي الإنشاءات الرياضية والخدمات وشركة الكرة.

ويعقد مجلس إدارة النادي اليوم اجتماعا برئاسة محمود الخطيب بمقر الجزيرة لمناقشة تصور كل شركة علي حدة حيث سيعرض رؤساء مجالس إدارات شركات الإنشاءات الرياضية (إستاد النادي) وشركة الكرة وشركة الخدمات الرياضية الهيكل التنظيمي الكامل لهم.

وكانت شركة الكرة برئاسة ياسن منصور قد عقدت اجتماعا مع الخطيب تضمن تعيين عمرو شاهين مديراً تنفيذيا وهناك العديد من المرشحين لتولي بعض الإدارات من بينهم زكريا ناصف عضو لجنة التخطيط الحالي للكرة ومحمد الشريعي المدير المالي السابق للإتحاد الأفريقي لكرة القدم بينما لا خلاف علي تولي أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق نفس المنصب في شركة الكرة.