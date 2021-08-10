دمياط الجديدة تستقبل "المطرية التلقائية" بعروض صيف بلدنا

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، فعاليات الأسبوع الثاني لاحتفالات "صيف بلدنا" التي تنظمها الإدارة المركزية للشؤون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي.

تأتي الاحتفالية ضمن إستراتيجية الهيئة لنشر الفن الهادف بين المواطنين في مصايف إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبد الله؛ حيث التقت جماهير مدينة دمياط الجديدة بخامس ليالى مهرجان صيف بلدنا ٢٠٢١ مع فرقة المطرية لأغانى السمسمية بقيادة الفنان خالد الشناوى، بدأ الحفل مع الفنان اسعد محمد بأغنية انا صياد من المطرية مع مشاركات لمواهب الدقهلية منهم الطفلة ساندى وأغنية مصر اليوم فى عيد وحلوين من يومنا والله، إلى جانب مشاركة الفنان احمد الغصناوى باغانية لانك عظيمة واحلف بسماها وبترابها و بالأحضان و يا بلدنا يا حلوة واما براوة واللى تعبنا سنين فى هواه، و قدم احمد الغريب وولده يوسف فن التنورة على اغانى سلام الله يا طه و طلع البدر علينا وعليك سلام الله وأم النبى وقمر سيدنا النبى، و شارك المنولوجيست جمال درويش بمنلوج من البيت للغيط، وادى الفنان فتحى الطهراوى اغنية يا مصر يا محروسة والفنان عصام محمد شارك باغنية حبيبى وقدم الفنان جمال درويش على الة السمسمية اغنية صيادين المطرية وشارك مدير الفرقة ا. طاهر رجب باغنية عاش اللى قال، اما سليمان منتصر الفنان الشعبى قدم اغنية بتغنى لمين يا حمام و ادلع يا عريس .