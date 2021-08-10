تداول 27 سفينة حاويات وبضائع العامة خلال 24 ساعة بميناء دمياط

ذكرت هيئة ميناء دمياط أنه تم تداول 27 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال الـ 24 ساعة الماضية ، فيما بلغت حركة تداول الشاحنات 4 آلاف و 436 شاحنة ،بلغت الحاويات الوارد 194 حاوية مكافئة، وحاويات الترانزيت 2474 حاوية مكافئة .



وأوضحت الهيئة - في بيان اليوم الثلاثاء- أن رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص بلغ 17 ألفا و 572 طنا ، مشيرة إلى أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغت 398 حاوية مكافئة تحتوي على خضراوات، حاصلات زراعية،وفواكة ، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات ،الجزائر ، السعودية ، سريلانكا ، أمريكا ، إيطاليا، مالطا ، أسبانيا و سلوفينيا .



وأشارت إلى أن صادرات البضائع العامة بلغت 12 ألفا و115 طنا، شملت 2380 طن يوريا، 4022 طن رمل ، 363 طن نترات امونيوم ، 5 آلاف و 350 طن فوسفات ، كما بلغت الواردات 37 ألفا و 650 طن بضائع عامة تضمنت 1672 طن خشب زان،4 آلاف و695 طن سكر ،و 4 آلاف و 535 طن حديد، 10 آلاف و725 طن ناتج حرق أفران، و 16 ألفا و 23 طن ذرة .

