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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

%84 نسبة تنفيذ 6720 وحدة بمشروع جنة بالتوسعات الشمالية في 6 أكتوبر

خلال الزيارة
خلال الزيارة

تفقد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، سير العمل بمشروع  "JANNA" بالمدينة، يرافقه المهندسة حنان عبدالعظيم، نائب رئيس الجهاز لقطاع الإسكان والمهندس سيد حسن، مدير إدارة الإسكان، ومسئولو الجهاز والشركات المنفذة للمشروع.


وتابع مسئولو الجهاز، خلال الجولة، أعمال تنفيذ الطرق والكهرباء بالموقع والتشطيبات بعددٍ من العمارات وعدد من الخدمات، بجانب أعمال تنسيق الموقع، وشددوا على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة والمواعيد المقررة للانتهاء من الأعمال، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة في التنفيذ.

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وأوضح المهندس عادل النجار، أن مشروع جنة يشتمل على  ٦٧٢٠ وحدة سكنية بمساحات تتراوح من١٠٠: ١٥٠م٢  بإجمالي (٢٨٠ عمارة)، مضيفاً أن المشروع يتم تنفيذه في إطار خُطة الوزارة لتوفير وحدات سكنية لشرائح الدخل المختلفة، ومن المتوقع الانتهاء من كل الأعمال بالمشروع نهاية العام الجاري بالمشروع، حيث بلغت نسبة الانجاز ٨٤%

وأضاف رئيس الجهاز، أن المشروع  على مساحة ١٥٥ فداناً بمنطقة التوسعات الشمالية على بعد دقائق من كوبرى العبور، وبالقرب من طريق جمال عبدالناصر والطريق الشمالى للمدينة، مشيراً إلى أن الموقع يتميز بوفرة المسطحات الخضراء، وأعمال تنسيق الموقع والتى تشتمل على حمامات سباحة ومناطق ألعاب أطفال، بالإضافة إلى برجولات ومقاعد  GRC، وأعمدة ديكورية، كما أن الكومباوند محاط بسور وبوابات إليكترونية، وكاميرات مراقبة على المداخل والمخارج، بجانب شركة أمن وحراسة، وشركة نظافة.​

مدينة 6 أكتوبر وحدات سكنية كاميرات مراقبة مشروع JANNA وحدة سكنية مدينة ٦ أكتوبر JANNA

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