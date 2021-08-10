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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

استشاري أمراض نساء: الكرسي المغناطيسي يستخدم في حالات ضعف عضلات الحوض

محمد فرج الشربيني
محمد فرج الشربيني ، أستاذ أمراض النساء والتوليد

قال الدكتور محمد فرج الشربيني ، أستاذ أمراض النساء والتوليد  ، إن كرسي الموجات المغناطيسية الحديث ، يعمل على بث موجات كهرومغناطيسية على قاع الحوض ، وإعادة تقويمها ، مما يساعد على  ممارسة العلاقة الزوجية دون ألم.
 

وأضاف الدكتور محمد فرج الشربيني ، خلال لقائه ببرنامج “ طبيب البلد ”  ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، أن هذا الكرسي المغناطيسي يستخدم في حالات ضعف عضلات الحوض ، من خلال الانقباضات السريعة .

 

وأشار إلى أن تلك العملية تساعد على شد عضلات الحوض من جديد ، وعودتها للوضع الطبيعي ، دون أية تدخل جراحي .

ولفت إلى أن تلك الانقباضات في حد ذاتها تعمل على تنشيط قاع الحوض بالكامل ، وتنشيط الدورة الدموية . 

وفي سياف آخر: قال الدكتور محمد فرج الشربيني، أستاذ أمراض النساء والتوليد، عضو الجمعية الأمريكية للتجميل، إن مركز تبارك الطبي متخصص في علاج أمراض النساء والحقن المجهري والتجميل النسائي.

 

وأضاف محمد فرج الشربيني في حواره مع برنامج “طبيب البلد”، على قناة “صدى البلد“: ”مركز تبارك الطبي للحقن المجهري يضمن أحدث الأجهزة لعلاج أمراض النساء".

 

وأوضح محمد فرج الشربيني، أن "الليزر المهبلي يستخدم في علاج أمراض النساء وهو مماثل لـ السونار المهبلي ويُخرج نبضات الليزر لجدار المهبل".

 

وأشار محمد فرج الشربيني إلى أن مركز تبارك من المراكز القليلة التي تمتلك جهاز الليزر المهبلي، مؤكدا على ضرورة توافر تصريح لمن يستخدم جهاز الليزر المهبلي، كما أن طبيب النساء العادي يجب أن يحصل على تدريبات للعمل على جهاز الليزر.

 

ولفت محمد فرج الشربيني إلى أن الليزر يعالج اتساع المهبل كما يمكن القيام بتضييق المهبل بجهاز الليزر المهبلي، فضلا عن علاج سلس البول بدون جراحة، إضافة إلى علاج جفاف المهبل.

 

كرسي الموجات المغناطيسية أمراض النساء محمد فرج الشربيني عضلات الحوض اخبار التوك شو

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