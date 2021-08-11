يحيى راشد: «شركة الأهلي للخدمات الرياضية» هدفها خدمة فرق النادي وأعضائه وجماهيره

قال يحيى راشد، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للخدمات الرياضية، إن الشركة معنية بتقديم ‏كافة الخدمات الرياضية والاجتماعية لثلاثة قطاعات مهمة: القطاع الأول هو فرق النادي الأهلي ‏والنشاط الرياضي، والقطاع الثاني هو أعضاء النادي، والقطاع الثالث هو جمهور الأهلي.‏

وأوضح رئيس مجلس إدارة «شركة الأهلي للخدمات الرياضية» أن أهم ما في هذه المرحلة هو التعريف بالدور الذي تقوم به الشركة في خدمة فرق النادي وأعضائه وجماهيره، والبدء فورًا في تنفيذ الفعاليات المتواجدة في النادي التي سيتم نقلها للشركة، من خلال الاستعانة بكافة القدرات الموجودة في النادي. ‏

وواصل راشد حديثه: «نشاط الشركة يبدأ رسميًّا منتصف أغسطس الجاري، وتحديدًا في البطولة العربية لتنس الطاولة المقرر إقامتها ‏بالأردن، وهو أول قرار من مجلس الإدارة خلال اجتماع اليوم. وسوف نعمل على نشاطات ‏أخرى مثل كرة القدم واليد والعديد من الفعاليات، ونأمل أن نكون عند حسن ظن الجميع».

وأشار راشد إلى أن مجلس إدارة «شركة الأهلي للخدمات الرياضية» أصحاب خبرات وقادرون على تثمين قيمة الشركة.‏

واختتم يحيى راشد تصريحاته بالتأكيد أن هناك تعاونًا وتنسيقًا كاملين مع مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب، لتحقيق أهداف الشركة وتقديم أفضل الخدمات للنادي وفرقه الرياضية وجماهيره الكبيرة.