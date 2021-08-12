الحكومة توجّه بالإعداد الجيد لمشاركة مصر بالأولمبياد المقبلة وتوفير المتطلبات اللازمة.. ونواب: نتائج بعثة مصر في طوكيو تحتاج للتقييم.. والألعاب الفردية ستشهد إحياءً من جديد

رياضة الشيوخ: الألعاب الفردية ستشهد إحياءً من جديد بعد أولمبياد طوكيو 2020

برلماني: اهتمام الدولة بالرياضة إيمانًا بدورها في وضع الدولة بمصاف الدول المُتقدمة

بعد توجيه الحكومة بالاستعداد للأولمبياد المقبلة.. برلمانية: نتائج البعثة المصرية تحتاج للتقييم



وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، المنعقد أمس الأربعاء، بمدينة العلمين الجديدة، بالإعداد الجيد للأولمبياد المقبلة، وتوفير المتطلبات اللازمة لإعداد المتسابقين واللاعبين بشكل جيد.

وهنّأ رئيس مجلس الوزراء، أبطال مصر الحاصلين على المراكز المتقدمة في أولمبياد طوكيو 2020، وإحرازهم عدداً من الميداليات، قائلاً: «إن ما حققوه من بطولات يعد إنجازاً يدعو للفخر»، معرباً عن تمنياته بإحراز مزيد من البطولات والإنجازات؛ للحفاظ على مكانة مصر عالية.

واكد نواب البرلمان على أهمية توجيه الاهتمام بشكل اكبر بالرياضة المصرية، مؤكدين على ضرورة وجود رؤى وأفكار تساهم بالنهوض بها في أسرع وقت، وان يكون هناك استعدادت قوية تضمن المشاركة بشكل حيوي في الأولمبياد القادمة.

وحول هذا الموضوع عبر النائب أحمد دياب وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، عن فخره واعتزازه بما حققته البعثة المصرية من نتائج رائعة في أولمبياد طوكيو و حصد 6 ميداليات منها ذهبية وفضية و4 ميداليات برونزية، قائلا:" البعثة المصرية في الأولمبياد طوكيو 2020، شهدت حالة كبيرة من الالتفاف الشعبى من قبل جموع المواطنين.

وقال دياب في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن الاهتمام المتوالي من قبل الدولة المصرية متمثل في القيادة السياسية بالبعثة المصرية المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، وتوجيه الدعم المادي او المعنوي لها أمر يؤكد أهمية الرياضة المصرية ودورها في رفع اسم مصر بالمحافل الدولية التي تتسابق فيها كل دول العالم.

وأشار النائب أحمد دياب وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن توجيه الحكومة بالإعداد الجيد للأولمبياد المقبلة، وتوفير المتطلبات اللازمة لإعداد المتسابقين واللاعبين بشكل جيد، يتطلب من جميع القائمين على المنظومة الرياضية العمل على قدم وساق، ووضع خطط ورؤى مستقبلية تساهم في النهوض سريعا.

وطالب بضرورة الاهتمام بالرياضة الفردية في مصر والتي تحتل مساحة كبيرة في قلوب الشعب المصري، موضحا أنها استطاعت خلال أولمبياد طوكيو أن ترفع اسم مصر عاليا أمام العالم.

وأوضح وكيل لجنة الشباب والرياضة ان هؤلاء الرياضيين نماذج مشرفة، يجب أن يتخذهم الشباب قدوة في التغلب على صعوباتهم وتحقيق طموحاتهم أي كانت، منوها إلى أن البطلة فريال الحاصلة على الميدالية ذهبية من عائلة بسيطة، فضلا عن كونها دكتورة صيدلانية، أي أن التحديات أمامها كانت كبيرة، لكنها تجاوزت كل هذه الصعاب وحققت مرادها ورفعت أسمها وأسم بلدها عاليا.



هذا وأشاد النائب احمد البلشي عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، بتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، المنعقد اليوم الأربعاء، بمدينة العلمين الجديدة، بالإعداد الجيد للأولمبياد المقبلة، وتوفير المتطلبات اللازمة لإعداد المتسابقين واللاعبين بشكل جيد، مؤكدا أن أولمبياد طوكيو السابقة أكدت أهمية الألعاب الفردية وضرورة إلقاء مزيد من الضوء عليها، وذلك لحصدها الميداليات والالقاب.

وأضاف عضو الشيوخ في تصريحاته أن الاهتمام كان موجه للألعاب الجماعية مثل كرة القدم وكرة اليد، موضحا أن الالعاب الفردية وفق ما حققته من انجازات تاريخية وحصد 6 ميداليات بأولمبياد طوكيو أحدهم ذهبية كأول مرة في تاريخ مصر ستنال على دعم أكبر الفترة المقبلة وستكون المشاركة المقبلة في الأولمبياد اكثر حيوية وإيجابية.

ولفت البلشي ان القيادة السياسية متمثلة في الرئيس السيسي كانت حريصة منذ البداية على الاهتمام بالشباب والرياضة، إيمانا بأهميتها وما ودورها في وضع الدولة في مصاف الدول المتقدمة.



من جانبه قالت النائبة صبورة السيد عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن الرئيس السيسي دائما كان يؤكد على ضرورة تشجيع النشاط الرياضي المقدم للطلاب سواء في المدارس أو الجامعات بجانب الدراسة، لافتة إلى أنه نادى بتوجيه الدعم والاهتمام بالتربية الرياضية بالمدارس والجامعات وان تكون مادة أساسية تحسب داخل المجموع في المستقبل.

وأشادت النائبة صبورة السيد في تصريحاتها لـ"صدى البلد" بتوجيه الحكومة بالإعداد الجيد للأولمبياد المقبلة، وتوفير المتطلبات اللازمة لإعداد المتسابقين واللاعبين بشكل جيد، مؤكدة أنه يجب أن يكون هناك تقييم لنتائج البعثة لمعرفة أوجه القصور التي واجهة بعض اللاعبين ولم يحافهم الحظ، والإعداد بشكل جيد من أجل لتحقيق نتائج أفضل بالبطولة القادمة.

