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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس يقدر كل نقطة عرق.. أول تصريح من نقيب الممثلين بعد إطلاق اسم سمير غانم على أحد الكباري

أشرف زكي والفنان
أشرف زكي والفنان الراحل سمير غانم

قدم الدكتور أشرف ذكي، نقيب المهن التمثيلية، الشكر لـ الرئيس السيسي على تقديره للقوى الناعمة المتمثلة في إطلاق اسم الفنان الراحل الكبير "سمير غانم" على الكوبري الجديد بمحور محمد نجيب في شرق القاهرة.

وأضاف أشرف ذكي في مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المُذاعت على فضائية "سي بي سي"، أن بمجرد معرفة الأسرة بهذا التوجيه الرئاسي، تحول الحزن إلى فرح، معقباً: "عرفنا إن مجهودنا مش بيروح على الفاضي وهناك من يقدره وهو الرئيس السيسي".

وتابع نقيب المهن التمثيلية قائلاً: "وأنا بإسمي وبإسم فنانين مصر بقدم كل الشكر والحب والاحترام لـ الرئيس السيسي، وفعلاً الكلمات عاجزة عن تقدير فنانين مصر.. وأنا كمواطن مصري بشكر الرئيس السيسي أيضاً على تعظيم رجال مصر مثل المهندس حسب الله الكفراوي، واللواء عمر سليمان.

وعقب أشرف ذكي قائلاً: "ما يفعله الرئيس السيسي هو جبر خواطر وتقدير للمصريين، حيث إن الرئيس السيسي مهموم بشعب مصر، بالإضافة إلى أنه يقدر كل نقطة عرق".

ووجه نفيب المهن التمثيلية رسالة للرئيس السيسي قائلاً: "انا بإسم كل الفنانين بقوله إحنا معاك، وشاور تلاقينا في أي لحظة".

الرئيس نقيب الممثلين سمير غانم الرئيس السيسي محور محمد نجيب

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