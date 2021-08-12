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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير القوي العاملة :

صرف 8.4 مليون جنيه لـ 8508 عمالاً غير منتظمين بسوهاج

محمد سعفان وزير القوي
محمد سعفان وزير القوي العاملة

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة سوهاج بتعيين 517 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، منهم 8 من ذوى القدرات الخاصة،  وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة  "كعب العمل" ، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فضلا عن توفير 45 فرصة عمل .

وأضاف "سعفان" أن المديرية قامت بتنفيذ دورة تدريبية بمركز التدريب المهني بسوهاج ، على اللغة الإنجليزية ، استفاد منها  18 متدرباً ، وتنفيذ   دورتين تدريبيتين على مهن ، التفصيل والحياكة والسباكة الصحية بوحدة التدريب المتنقلة بكوم شقاوة طما استفاد منها 20 متدرباً ومتدربة .

وأوضح  الوزير أن المديرية قامت بالتفتيش على 650 منشأة دوري وحملات تفتيش شامل نهارية وليلية ، وأسفر عن تحرير 5 محاضر ، وعمل 4  ندوات توعية في مجال أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، كما تم عقد 6 ندوات زيادة الإنتاج ، و 5 ندوات توعية بأضرار السموم البيضاء ، حضرها 145 عامل وعاملة ، فضلاً عن عقد عدد 5 ندوات  بمكتب عمل طهطا والمنشاة وسوهاج غرب  تناقش موضوعات متعددة منها المساواة بين الجنسين - المشكلة السكانية - التحرش الجنسي .

وتابع الدكتور هشام أحمد أبو زيد  مدير المديرية  في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر يوليو  الماضي، أنه تم الانتهاء من صرف منحة عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك بإجمالى 8 ملايين و 485 ألف جنيه لـ 8508 عمالاً من المسجلين ، فضلاً عن صرف  70 ألف جنيه للرعاية الاجتماعية لـ 17 عاملا منهم ، 6 منح مولود ،  و4 منحة زواج ، و 4 منح وفاة لأسرة  4 عمال متوفيين ، و 3 منحة وفاة أحد الأقارب  .

كما تم صرف منح رعاية صحية بإجمالى 70 ألف جنيه ، ما بين عمليات جراحية صغري وكبري ، ومصاريف علاج ، لـ 5 عمال من المسجلين بالمديرية.

وأضاف أن المديرية قامت باستخراج 398 شهادة قياس مستوى مهارة ، ورخصة مزاولة حرفة ، وتلقى 4 شكاوى ، تم حفظ 3 شكاوى منها ، وإحالة  شكوى للقضاء .

أما في مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت المديرية بالتفتيش على 158 منشأة ، وإعادة التفتيش على 303 منشأة أخرى ، وأسفر التفتيش عن تحرير 47 محضراً ، وإعطاء مهلة قانونية لـ 111 منشأة أخري ، فضلاً عن بحث 12 شكوى و منح 3 تراخيص وعمل 7 حملات تفتيشية  .

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 666 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى .

 

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IMG_7007
وزير القوى العاملة محمد سعفان مديرية القوي العاملة بمحافظة سوهاج تعيين 517 شابا كعب العمل التفتيش على 650 منشأة تحرير 5 محاضر

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