الكاميرات والتحريات.. جثة شاب تثير الجدل وسط شوارع الجيزة

طلبت نيابة الجيزة إنتداب الطب الشرعي لبيان سبب وفاة شاب مجهول الهوية عثر على جثته مصابا بعدة طعنات.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة حول الواقعة والإستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث وتكثف أجهزة الأمن جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة وضبط المتهمين.



وطلبت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة، وجاري فحص بلاغات التغيب للكشف عن هُوية الجثة كما أمرت النيابة في الجيزة بتشريح الجثة، وإعداد تقرير كاف بالإصابات الظاهرة عليها، وبيان إذا كان بها آثار تساعد في التوصل لهُوية المجني عليه.



وعممت الإدارة نشرة بمواصفات الشاب المعثور عليه، بجميع أقسام ومراكز المديرية، في محاولة للتوصل إلى هوية الشاب.

العثور على جثة شاب في الشارع

عثر رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، على جثة شاب مجهول الهوية، مصابا بعدة طعنات، ملقاة بأحد الطرق في كرداسة، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف ملابسات مقتله، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



تلقى مركز شرطة كرداسة شمال الجيزة، بلاغا يفيد مقتل شاب والعثور على جثته بجانب إحدى الطرق، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة شاب مجهول الهوية،مصاب بعدة طعنات.



وبمناظرة الجثة، وإنهاء الإجراءات القانونية، تم نقلها إلى المشرحة، ويكثف رجال المباحث التحريات للتوصل لهوية المجني عليه، وكشف مرتكب الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق