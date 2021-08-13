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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وعد فأوفى .. القصة الكاملة لأزمة دياب والمنتج نصر محروس بعد إتمام الصلح بينهما

دياب ونصر محروس
دياب ونصر محروس

انتهت أزمة الفنان  دياب مع المنتج نصر محروس بحصوله على مخالصة من جميع المستحقات المالية العالقة بينهما، وأصبح حر للتعاقد مع أي شركة أخرى والعودة للغناء مرة أخرى. 

جاء ذلك في فيديو نشره دياب على حسابه بتطبيق انستجرام مع المنتج نصر محروس يعلن فيه انتهاء أزمتهما، وفسخ التعاقد بينهما. 

وقال دياب في بداية الفيديو إنه يوثق هذه اللحظة بعنوان "وعد فأوفى"، وأنه متواجد حاليا في منزل نصر محروس الذي منحه مخالصة مالية بكل الأمور المادية التي كانت سبب في الأزمة بينهما وذلك بعد تدخل تامر حسني. 

تاريخ أزمة دياب ونصر محروس 

كشف الفنان دياب، سبب الخلاف بينه وبين المؤلف والملحن نصر محروس، وسبب ابتعاده عن الغناء خلال الفترة الماضية في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر". 

وقال دياب:" سبب ابتعادي عن الغناء هو نصر محروس.. عقدي انتهي معه وقلت له نشتغل بشروط آدمية لأني كنت ماضي معاه عقد غير أدمي يعتبر عقود عبودية".

وأوضح:" تقريبا مفيش حد اشتغل مع نصر محروس إلا وعمل مشاكل، مضيفا:" هو اللي معطلني عن الغنا ومتعته في عطلتي".

رغم أن دياب ونصر محروس بينهما علاقة صداقة امتدت الى 14 عاما وكانا يقدمان أعمالا مختلفة وناجحة الا أن شروط التعاقد لا تناسب دياب والتى تقضى بحصول نصر محروس على 50 % على كل عمل فنى. 

ودخل الفنان دياب فى خلاف حاد مع المنتج نصر محروس وذلك بسبب منعه من الغناء بسبب شروط التعاقد معه وعلى الرغم من انتهاء العقد بينهما فى 2018 الا ان نصر محروس رفع دعوى قضائية عليه بسبب خلله بشروط التعاقد. 

وهو الأمر الذى أثر سلبيا على دياب والذى ابتعد عن الغناء لفترة طويلة وهو الامر الذى علله المطرب بسبب نصر محروس الذى يمنعه من الغناء لعدم تنفيذ شروط التعاقد.

كشف الفنان دياب لصدى البلد تطورات مشكلته مع المنتج هاني محروس وهو ما منعه من الغناء طوال الفترة الماضية.

وقال دياب :" هاني محروس بيعاند معرفش ليه.. ومكنش راضي يعمل شغل طوال فترة التعاقد ففي حوالي ثماني سنوات قدمت كليب واحد فقط ".

أضاف :" حاليا لم يعد تواصل بيننا لأنه اعطى لي اكثر من موعد ولم ينفذه؛ وانا قمت بعمله محضر إثبات حالة ".

وتابع:" عقد إدارة الأعمال الذي بيننا قد انتهي ؛ ولذلك فأنا احيي حفلات وأفراح بطريقة عادية وبدون مشاكل ".

اختتم :" المشكلة الوحيدة هي انني أنزل أغنية سينجل او البوم ؛ فعندما احاول عمل ذلك يقوم برفع قضايا ".

تدخل تامر حسني

استطاع الفنان تامر حسني، إنهاء الخلاف بين المطرب دياب والمنتج نصر محروس، وذلك بعد خلاف دام لسنوات بسبب مشاكل في العقود بينهما.

ونشر تامر حسني عبر صفحته الرسمية بموقع “فيس بوك” مقطع فيديو ،  له برفقة المطرب دياب مع المنتج نصر محروس، حيث  أعلن من خلالها قيامه بالصلح بينهما بعد خلاف طويل استمر بينهم.

وعلق تامر حسني على الفيديو : "الحمد لله ربنا قدرني اكون سبب في صلح اخويا و حبيبي دياب على اخويا الكبير المنتج اللي قدمني و قدم اجيال كتير لمصر الأستاذ نصر محروس و تم الصلح في منزله و تغاضى عن كامل الشرط الجزائي الواقع على الفنان دياب”.

دياب نصر محروس انتهاء أزمة دياب ونصر محروس تامر حسني أزمة دياب ونصر محروس

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