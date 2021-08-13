انتهاء أزمة دياب بشكل نهائي مع نصر محروس.. فيديو

أعلن الفنان دياب، انتهاء أزمته مع المنتج نصر محروس بشكل نهائي وذلك عن طريق مقطع فيديو نشره عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



وكتب دياب تعليقا علي الفيديو الذي جمعة مع نصر محروس قائلاً "شكراً أستاذى ومعلمى نصر محروس❤️❤️❤️شكراً اخويا و حبيبي النجم تامر حسني"



بداية أزمة دياب ونصر محروس



كشف الفنان دياب، سبب الخلاف بينه وبين المؤلف والملحن نصر محروس، وسبب ابتعاده عن الغناء خلال الفترة الماضية في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر".

وقال دياب:" سبب ابتعادي عن الغناء هو نصر محروس.. عقدي انتهي معه وقلت له نشتغل بشروط آدمية لأني كنت ماضي معاه عقد غير أدمي يعتبر عقود عبودية".

وأوضح:" تقريبا مفيش حد اشتغل مع نصر محروس إلا وعمل مشاكل، مضيفا:" هو اللي معطلني عن الغنا ومتعته في عطلتي".



رغم أن دياب ونصر محروس بينهما علاقة صداقة امتدت الى 14 عاما وكانا يقدمان أعمالا مختلفة وناجحة الا أن شروط التعاقد لا تناسب دياب والتى تقضى بحصول نصر محروس على 50 % على كل عمل فنى.

ودخل الفنان دياب في خلاف حاد مع المنتج نصر محروس وذلك بسبب منعه من الغناء بسبب شروط التعاقد معه وعلى الرغم من انتهاء العقد بينهما في 2018 إلا أن نصر محروس رفع دعوى قضائية عليه بسبب خلله بشروط التعاقد.

وهو الأمر الذى أثر سلبيا على دياب والذى ابتعد عن الغناء لفترة طويلة وهو الامر الذى علله المطرب بسبب نصر محروس الذى يمنعه من الغناء لعدم تنفيذ شروط التعاقد.

هاني محروس وتصاعد أزمة دياب

تدخل المنتج ومهندس الصوت هاني محروس شقيق نصر محروس في أزمة الأخير مع دياب، وقال في تصريحات مع الإعلامي عمرو أديب:"سمعت ما قالة الفنان دياب معك في البرنامج عن منع نصر محروس له من الغناء قائلا "عيب نحلف كذب"، مؤكدا أن جميع العقود الخاصة بالمحترفين يجب أن تنتهي بطريقة سليمة .

وأضاف هاني محروس أن شقيقه قام بعمل 27 أغنية للفنان دياب ومنهم 9 أغاني مصورين ، هذا خلال 14 سنة ومن ضمن الـ14 عام هؤلاء 4 سنين لم يعمل احد بهم بسبب الثورة.

وأوضح محروس ، قمنا بصنع قاعدة جماهيرية كبيرة للفنان دياب وهذا كان يحتاج ألي وقت لم يحدث في يوم وليلة ، عندما فكر نصر محروس أن يعمل في إنتاج السينما ارسل دياب لتعلم التمثيل أيضا مؤكدا أن نصر محروس كان يعتبر دياب مثل أخوته .

وتابع : الفنان دياب رفض دفع نسبة الشركة في العديد من الأعمال التي قام بها والحل أن يكمل دياب نصف المدة المتفق عليها في العقد حتي يتم حل الخلاف.

دياب يوضح لـ صدى البلد سبب الأزمة

كشف الفنان دياب لصدى البلد تطورات مشكلته مع المنتج هاني محروس وهو ما منعه من الغناء طوال الفترة الماضية.

وقال دياب :" هاني محروس بيعاند معرفش ليه.. ومكنش راضي يعمل شغل طوال فترة التعاقد ففي حوالي ثماني سنوات قدمت كليب واحد فقط ".

أضاف :" حاليا لم يعد تواصل بيننا لأنه اعطى لي اكثر من موعد ولم ينفذه؛ وانا قمت بعمله محضر إثبات حالة ".

وتابع:" عقد إدارة الأعمال الذي بيننا قد انتهي ؛ ولذلك فأنا احيي حفلات وأفراح بطريقة عادية وبدون مشاكل ".

اختتم :" المشكلة الوحيدة هي انني أنزل أغنية سينجل او البوم ؛ فعندما احاول عمل ذلك يقوم برفع قضايا ".

تامر حسني يفض الاشتباك

استطاع الفنان تامر حسني، إنهاء الخلاف بين المطرب دياب والمنتج نصر محروس، وذلك بعد خلاف دام لسنوات بسبب مشاكل في العقود بينهما.

ونشر تامر حسني عبر صفحته الرسمية بموقع “فيس بوك” مقطع فيديو ، له برفقة المطرب دياب مع المنتج نصر محروس، حيث أعلن من خلالها قيامه بالصلح بينهما بعد خلاف طويل استمر بينهم.

وعلق تامر حسني على الفيديو : "الحمد لله ربنا قدرني أكون سبب في صلح اخويا و حبيبي دياب على اخويا الكبير المنتج اللي قدمني و قدم اجيال كتير لمصر الأستاذ نصر محروس و تم الصلح في منزله و تغاضى عن كامل الشرط الجزائي الواقع على الفنان دياب”.

وتابع تامر حسني: “دي لفته حقيقي مفيش منتج ممكن يعملها في الزمن ده شكراً أستاذ نصر شكراً انك كبرتلي و مردتليش طلبي و وقفت جانب دياب لأنه شاب و لسه في اول حياته كل الشكر أستاذ نصر محروس”.

وفي الفيديو تحدث تامر عن الخلاف حيث قال "ناس في النص وصلت كلام غلط، وربنا قدرنا كلنا واتجمعمنا في أول بيت جمعنا وهو بيت المنتج نصر محروس والنهارده الصلح حصل وإن شاء الله مش هيبقى فيه مشاكل".

واختتم تامر حديثه موجهًا رسالة شكر للطرفين لتلبيتهم دعوته في حل وفض النزاع الواقع بينهما منذ سنوات عديدة.

فيما علق المنتج نصر محروس على الصلح الذي تم بينه وبين المطرب دياب، بعد تلبيتهما دعوة الفنان تامر حسني لجلسة الصلح.

وقال نصر خلال مقطع الفيديو :"كان صعبان عليا إن اللي بين الحبايب لازم يبقى بينهم وقلبي من ناحية دياب بيتمناله كل الخير".

وتابع نصر: "مقدرش امنع الشغل عن حد أنا مش ربنا هو اللي بيرزقنا كلنا.. ودياب أنا تعبت فيه أو ي ومقدرش اتمناله أي شر"، مازحًت مع دياب: "تقريبا أدوار الشر اللي عملها جيه طلعها عليا".