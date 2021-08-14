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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

200 ألف جنيه سنويا.. تعرف على شروط جائزة المبدع الصغير

جائزة المبدع الصغير
جائزة المبدع الصغير

جائزة المبدع الصغير.. استكمالاً لمسيرة رعاية الموهوبين والمتفوقين التى بدأها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه مقاليد الحكم، قام مجلس النواب بتعديل قانون صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، رقم 1 لسنة 2019، والذي يهدف إلى دعم الباحثين والمبتكرين وتمويلهم ورعايتهم، وتمويل مشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإيجاد آليات جديدة لتمويلها من خلال تشجيع الأفراد والقطاعين الخاص والأهلى على القيام بذلك.

 

ويهدف القانون رقم 204 لسنة 2020، بخصوص جائزة الدولة للمبدع الصغير، لاكتشاف المواهب الصغيرة مبكرا وتحفيز الطاقات الإبداعية فى مجالات الثقافة والآداب والفنون والابتكار، وذلك ضمن الأهداف الاستراتيجية العامة للدولة، والتى تعمل على بناء الإنسان المصرى وترسيخ هويته من خلال خلق آليات مؤسسية تعمل على تشجيع الأطفال على القراءة والكتابة والإبداع والابتكار، لتحقيق الريادة الثقافية لمصر.

 

جائزة المبدع الصغير

تمنح جائزة المبدع الصغير سنويا بقيمة مالية قدرها مائتى ألف جنيه بحد أدنى لمن يقدم منتجا فكريا أو ماديا مبتكرا فى مجالات الثقافة، ومثله فى مجالات الفنون، وما يستحدث فى مجالات الإبداع والابتكار فى الثقافة والفنون لمن يقدم منتجًا فكريا أو ماديًا مبتكرًا، ولم يجاوز سنه ثمانى عشرة سنة.

 

واحتفل العالم أول أمس الخميس 12 أغسطس، بيوم الشباب العالمي، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1999، استجابة لتوصية المؤتمر العالمي للوزراء المسؤولين عن الشباب في لشبونة، عام 1998، كما احتفلت مصر بهذا اليوم والإنجازات التي قدمتها الدولة في هذا الملف.

 

وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتحية تقدير واعتزاز لشباب مصر العظيم، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للشباب، قائلا "ثقتي مطلقة في شباب مصر، وفي حماسهم وعزيمتهم، ليتحقق حلمنا الأصيل في بناء وطن العزة والفخر والكرامة.. بشبابها تحيا مصر".

 

وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن عدد الشباب المصري في الفئة العمرية (18 ـ 29) سنة، بلغ 20,6 مليون نسمة، طبقا لتقديرات السكان عام 2020.

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200 ألف جنيه سنويا.. تعرف على شروط جائزة المبدع الصغير

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