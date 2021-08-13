طبيب: الستات بتفضل الولادة القيصرية على الطبيعية.. فيديو

قال الدكتور عمرو حسن استاذ مساعد النساء والتوليد بقصر العينى،أنه خلال السنوات الأخيرة في مصر حدث انهيار واضح في معدلات الولادة الطبيعية.

وأوضح " حسن" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " المصري أفندي" المذاع على قناة" المحور"، أن المسح السكانى فى 2014 أثبت ان نسبة الولادة القيصرية فى مصر وصلت لـ 52% وبهذه النسبة مصر تحتل المرتبة الثالثة عالميا من حيث الولادة القيصرية.

وتابع: مفيش أرقام رسمية منذ 2014 لكن صحيفة الجارديان، نشرت تقريرا فى 2018 أكدت أن نسبة الولادة القيصرية وصلت لـ 70%، وبها احتلت المرتبة الأولى العالمية.

وأوضح: بعض الزوجات يستسهلن الولادة القيصرية، لعدم قدرتها على الولادة الطبيعية.

و في سياق أخر، قال الدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان السابق ،إن الرئيس السيسي ناقش افتتاح المدينة الصناعية بمحافظة المنوفية خصائص القضية السكانية.



أضاف، أن هناك اهتمام من قبل الدولة ببناء صحة جيدة للأطفال الذين هم شباب المستقبل لافتا إلى أن الرئيس وجه بوجود خطاب ديني يعمل على توعية الأهالي بعدم الزيادة في عدد الأطفال .



و أوضح ،أن الرئيس عبد الفتاح قد أشار الى حجم الزيادة السكانية كل عام و عدم شعور المواطن بالتغييرات التي تحدث و نصح المواطنين بالتحكم في عدد أطفال الأسرة و ألا يزيد عن طفلين.

