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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لقاء سويدان عن ابنتها جومانا: مختلفة عني في التمثيل وحساسة

جومانا ابنة الفنانة
جومانا ابنة الفنانة لقاء سويدان

أبدت الفنانة لقاء سويدان رأيها  فى ابنتها  الفنانة الشابة جومانا، التى شاركت فى عدد من الأعمال الفنية خلال الفترة الماضية.

وأوضحت سويدان خلال مداخلة هاتفية،مع برنامج "واحد من الناس" المذاع عبر قناة "الحياة"، قائلة:" هى بصراحة مختلفة عنى خالص، ومعتمدة على نفسها، وقدمت دور صعب فى مسلسلها مع الفنانة غادة عبد الرازق".

وتابعت: ميزة جومانا أنها حساسة وبسيطة ودا بيوصلها للجمهور".

وكان أبدى الفنان ماجد الكدوانى، رأيه فى نجله “يوسف ماجد الكدوانى” الذى شارك فى مسلسل الأختيار 2 الموسم الرمضانى الماضى.

وأوضح الكدوانى قائلا:" شهادتى فى يوسف مجروحة،واتفقت انا وهو من زمان، على أن مفيش انسان هينجح فى حاجه إلا بعد دراستها وأن يكون محب لها".

وتابع ماجد الكدوانى قائلا:" يوسف درسة الفن لمدة 5 سنوات فى الولايات المتحدة الأمريكية".

وأكد ماجد الكدوانى قائلا:" مهنة الفن ليها شرف أى حد يقدمها،لازم يكون موهوب ويقدم من خلالها رسالة هادفة". 
 

لقاء سويدان الفنانة لقاء سويدان الفنانة الشابة جومانا الشابة جومانا

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