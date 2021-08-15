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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أفضل 5 مكملات غذائية للانتفاخ والغازات الزائدة

الانتفاخ
الانتفاخ

الانتفاخ مشكلة شائعة للعديد من الناس بجميع الأعمار، فما هي أفضل المكملات الغذائية للتغلب على الانتفاخ والغازات الزائدة؟
 

يمكن أن يسبب الانتفاخ إزعاجًا كبيرًا ويمكن أن يحدث لعدة أسباب، بما في ذلك حالات مثل القولون العصبي، وعدم وجود نظام غذائي متنوع كافٍ، ولأن توازن أمعائك متوقف بسبب العدوى أو الأدوية الحديثة، مهما كان سبب الانتفاخ، فهناك عدد من المكملات الغذائية التي يمكن أن تساعد في التغلب على الانتفاخ.

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البروبيوتيك


البروبيوتيك عبارة عن بكتيريا وخمائر حية مفيدة تأتي في شكل أقراص تساعد البروبيوتيك في إرسال الطعام عبر أمعائك من خلال التأثير على الأعصاب التي تتحكم في حركة الأمعاء.

كما أنها تساعد على إعادة توازن البكتيريا في أمعائك، وهي مفيدة بشكل خاص للمساعدة في مشاكل الغازات الزائدة.
 

L- الجلوتامين


الجلوتامين هو حمض أميني موجود في جميع أنحاء جسمك/ ولكن يوجد 30 بالمائة منه في الأمعاء.
 

فهو يساعد في الحفاظ على سلامة الخلايا التي تبطن الأمعاء الدقيقة ، بالإضافة إلى الحفاظ على تماسك الوصلات المعوية بحيث لا تنتقل جزيئات الطعام الكبيرة غير المهضومة من الأمعاء الدقيقة إلى الدم.

يأتي المكمل عادة على شكل مسحوق، ويجب قياسه وفقًا لتعليمات العبوة وتخلط مع الماء.

 

جذر الزنجبيل


تم ربط جذور الزنجبيل بتهدئة المعدة وتخفيف الانتفاخ ودعم حركات الأمعاء المنتظمة.

يحتوي جذر الزنجبيل على أكثر من 400 مركب كيميائي حيوي فريد، وله أيضًا خصائص مضادة للأكسدة يمكن أن تساعد في عملية الهضم.

 

قشر السيليوم


قشور السيليوم هي نوع من الألياف التي لا يستطيع البشر هضمها بشكل كامل، لكنها مفيدة للغاية.

عندما تأخذ قشور السيليوم، فإنها تشكل هلامًا في أمعائك يحبس الماء، ويزيد من حجم البراز ويسهل عليك الذهاب إلى الحمام.

يمكن أن يؤثر السيليوم أيضًا بشكل إيجابي على ميكروبيوم أمعائك من خلال العمل كبريبايوتك ودعم عدد البكتيريا التي تنتج الأحماض الدهنية المفيدة قصيرة السلسلة.

 

زيت النعناع


يوصى باستخدام زيت النعناع من قبل هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) لتخفيف تقلصات المعدة والانتفاخ.

وهو يعمل عن طريق مساعدة عضلات جدار الأمعاء على الاسترخاء ، مما يسمح للطعام بالمرور بسهولة ويقلل من الانتفاخ.

يجب أن تتناول مكملات زيت النعناع حوالي ساعة قبل كل وجبة للمساعدة في الهضم.

الانتفاخ الغازات الغازات والانتفاخ وعسر الهضم إخراج الغازات أسرع علاج الانتفاخ

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