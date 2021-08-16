معلمو محو الأمية فى المنيا يطالبون بتثبيتهم كمعلم أساسي لتعليم الكبار

أستغاث معلمو تعليم الكبار "محو الأمية" بمحافظة المنيا ، فى رسالة لخدمة " بين الناس " التى يقدمها موقع " صدى البلد "، بالمسؤولين القائمين علي التعليم بالدولة، و محافظ المنيا، لتثبيتهم كمعلمين أساسيين لفصول محو الأمية لتعليم الكبار، واستبدال عقودهم المؤقتة وتعيينهم حتى لا يتم تشريدهم بأسرهم لعدم وجود مصدر رزق آخر لهم، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها.

وتقول فاطمة جلال، أحد معلمي تعليم الكبار، “نتعرض لظلم كبير لعدم تثبيتنا حتي الآن كمعلمين أساسيين لتعليم الكبار بفصول محو الأمية داخل المحافظة، وعدم مساواتنا بزملائنا في تعليم الكبار رغم أننا نعمل بكل طاقتنا، ولنا إنجازات كثيرة مرفقة في ملفاتنا التي تم إرسلها لهيئة تعليم الكبار، وعدم انقطاعنا عن العمل منذ تاريخه، والدليل علي ذلك الافادات التي حصلنا عليها”.

وأضافت: أنها تعمل منذ 16 عاما، في تعليم الكبار وكل مرة يتم مد فترتها بعقود مؤقتة حتي يأتي قرار بتثبيتها، ولهم أحقية كمعلمين في الحصول علي قرار التثبيت كمعلم أساسي، خاصة أنه ليس لديهم عمل آخر غير هذا رغم المرتبات الضعيفة التي يتقاضوها لأنهم غير مثبتين".

وأشارت إلى أن هناك شرط تعجيزي تم وضعه وهو التعاقد مع المعلمين لمدة 9 أشهر، رغم ان جميع العقود المرسلة منذ عام 2017، وحتي الان من الهيئة لا تتعدي 6 شهور تعاقد حر، فكيف يتم وضع ذلك الشرط وليس هناك عقود بتلك المدة للحصول علي التثبيت.

وأشارت إلى أن حقها مهدر في التعيين كمعلم أساسي لتعليم الكبار، وهناك معلمين توجهوا للقضاء وتم تثبيتهم، ولكنها غير قادرة علي اللجوء للقضاء لعدم قدرتها علي تحمل المصروفات القضائية التي تصل إلي 10 آلاف جنيه، مضيفة "تم رفضنا عند التقديم لمشروع "تكافل وكرامة" والعمالة المؤقتة بسبب أننا نعمل بفصول محو الأمية، فنحن الآن ليس لنا سبيل آخر غير التثبيت كمعلم أساسي لتعليم الكبار قبل أن نشرد".

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.