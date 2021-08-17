عامر حسين ينتقد مواعيد وجدول مباريات الدوري الممتاز

انتقد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة السابق، الطريقة الحالية لوضع مواعيد وجدول مباريات الدورى هذا الموسم من جانب مسؤولو الجبلاية.

وقال عامر فى تصريحات إذاعية لبرنامج "أحلى صباح" مع ميدو، المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "كنا نضع الجدول على ٤ ملاعب فقط ولكن خلال هذا الموسم تغير الوضع وأصبح هناك ملاعب عديدة ولذلك لا توجد مشكلة أمام اتحاد الكرة، وهذا الامر يمنح الملاعب فرصة أن تكون جيدة طوال الموسم من ناحية الأرضية".

وأضاف: "هناك بعض الأمور تدار بعشوائية من جانب اتحاد الكرة خلال الفترة الماضية، ويجب أن يكون هناك مجلس إدارة قوى للجبلاية يستطيع إدارة الكرة المصرية ولا يخاف الجماهير".

وانطلقت أمس، الاثنين، الجولة 31 من عمر الدوري المصري الممتاز، والتي ستحدد بشكل كبير حسم صراع الصدارة بين الزمالك والأهلي.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 70 نقطة، وبفارق نقطتين عن الأهلي صاحب الوصيف وحامل اللقب.

مواعيد مباريات الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري



مباريات الأهلي

طلائع الجيش × الأهلي | الثلاثاء - 17 أغسطس | 09:00 مساءً.

الأهلي × المصري | الجمعة - 20 أغسطس | 09:00 مساءً.

الجونة × الأهلي | الإثنين 23 أغسطس|.

الأهلي × أسوان | الخميس 26 أغسطس|.

مباريات الزمالك

الزمالك× وادي دجلة | الثلاثاء - 17 أغسطس | 09:00 مساءً.

سيراميكا كليوباترا × الزمالك | الجمعة - 20 أغسطس | 09:00 مساءً.

الزمالك × الإنتاج الحربي | الإثنين 23 أغسطس|.

البنك الأهلي × الزمالك | الخميس 26 أغسطس|.