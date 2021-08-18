فودة يتفقد السيارة التكنولوجية المتنقلة ويوجه بالإعلان المسبق عن مواعيد تواجدها|صور

تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أمس ، السيارة التكنولوجية المتنقلة والتى تسلمتها محافظة جنوب سيناء مؤخرًا ، بالتنسيق مع وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية ، ووزارة التنمية المحلية المحلية .



واستمع المحافظ إلى شرح مفصل لقدرات السيارة والمتمثلة فى تقليل تكدس المواطنين في أماكن تقديم تلك الخدمات فى القرى والوديان ، وتسهيل حصولهم على الخدمات بصورة لائقة لتحقيق رضاء المواطن، وهو ما يساهم في سرعة إنجاز المعاملات الحكومية بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة والذى أطلقها رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى .



وأشار المحافظ إلى ضرورة الإعلان مسبقاً عن اماكن تواجد السيارة وعدد ساعات تواجدها ليكون المواطن على استعداد لتلقى الخدمة ، ومراعاة وجود التجهيزات اللازمة لذوي الاحتياجات الخاصة ومقاعد للمواطنين وكبار السن مع اختيار أطقم تشغيلها وكذلك السائقين بعناية فائقة.



ورافق المحافظ اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، واللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد

اقرأ أيضًا :

جدارية الرئيس السيسي تزين كورنيش طور سيناء الجديد

السيارة التكنولوجية

FB_IMG_1629246885652

FB_IMG_1629246882215~2