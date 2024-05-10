عماد الدين حسين: مجهودات مصر لوقف العدوان نالت إشادات دولية

قال الكاتب الصحفى عماد الدين حسين، إن مغادرة الوفود المشاركة فى إتمام الهدنة فى غزة لا يعنى انتهاء المفاوضات فمصر تبذل جهودا كبيرة للتهدئة والمفاوضات مستمرة بطرق أخرى.

وتابع عماد الدين حسين، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة “الحياة”، أن مصر تستعين بعلاقاتها الدولية لحقن دماء الشعب الفلسطينى ووقف العدوان على غزة وتبذل مجهودات نالت إشادات دولية واسعة، معقبا: "الجهود المصرية كانت السبب الرئيسى فى الهدنة الأولى".

إسرائيل

وأشار الكاتب الصحفى إلى أن إسرائيل تصر على خططها رغم الموقف الجاد من الولايات المتحدة ضدها بعد شن تل أبيب حربا ضد رفح الفلسطينية.

وأكد عماد الدين حسين أن مصر أكثر الدول التى تستطيع التفاوض مع إسرائيل رغم صعوبة المفاوضات.