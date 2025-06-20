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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طرق منزلية لعلاج تعرق الوجه في الصيف

تعرق الوجه
تعرق الوجه
اسماء محمد

يعاني بعض الأشخاص من زيادة تعرق الوجه في الصيف مما يسبب لهم الكثير من الإحراج خاصة لدى السيدات اللاتى يضع المكياج أو كريمات الحماية من الشمس مما يضطرهن إلى تغييرها عدة مرات فى اليوم لذا لابد من إيجاد حل لهذه المشكلة.

 إليك حلول بسيطة للعناية بالبشرة خاصة بتعرق الوجه وذلك وفقا لما جاء فى موقع “hyperhidrosiscumc”.



 شرائح الخيار


 احتفظ ببعض شرائح الخيار للعناية بالبشرة حيث أنها فعلاجة فى علاج تعرق الوجه وتعمل غلى تبريد البشرة وترطيبها وشدها ومنع الخطوط التعبيرية، مرر بعض فطع الخيار على وجهك كل يوم خاصة فى الصيف وستلاحظ الفارق.
 

مكعبات الثلج 


من العلاجات المنزلية الأخرى لفرط تعرق الوجه، استخدام مكعبات ثلج وتبريد الوجه.

 لفّ مكعبات الثلج بمنشفة ورقية أو منشفة يد، ثم ضعها على وجهك كما يمكنك صنع مكعبات ثلج من عصير الخيار وستحصل على فائدة إضافية.

 سيساعد الثلج على تبريد وجهك، مما يوهم جسمك بأنك لست حارًا كما هو في الواقع وهذا سيمنع الغدد العرقية من الإفراط في إفراز العرق كما أن الثلج مفيد لشد البشرة.

المواد القابضة 

وضع قابض طبيعي على الوجه يساعد في الحد من التعرق مثل زيت شجرة الشاي، والخل، والشاي الأسود والأخضر وشاي المريمية، وشاي البابونج ثم ضع المكون المفضل لديك على بشرتك باستخدام قطعة قطن قبل النوم، واغسله في الصباح.

فوائد زيت شجرة الشاي أبرزها تقوية المناعة ومنع الإنفلونزا


الزيوت العطرية


تساعد زيوت مثل السرو، والخزامى، والليمون، والليمون الحامض، والنيولي، والنعناع، ​​والبتيغرين، والصنوبر على منع وتنظيم رطوبة البشرة الزائدة وامتصاصها.

 يمكنكِ استخدام أيٍّ منها في روتينكِ للعناية بالبشرة، فقط تأكدي من ملاءمته لنوع بشرتكِ لتجنب الآثار الجانبية غير المرغوب فيها، مثل ظهور البثور، و علاوة على ذلك يُفضل استخدام الزيوت العطرية مع الزيوت الحاملة لتخفيفها مثل زيت الزيتون.

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