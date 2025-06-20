كاف يعلن مواعيد دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية 2025-2026

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، انطلاق بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية في شهر سبتمبر 2025، وذلك بسبب إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين شهر أغسطس المقبل.



وحدد الاتحاد الإفريقي، المواعيد على النحو التالي: يبدأ ذهاب الدور التمهيدي الأول في الفترة من 19 إلى 21 سبتمبر، بينما سيكون الإياب في الفترة من 26 إلى 28 سبتمبر.. بينما تحدد ذهاب الدور التمهيدي الثاني في الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر، والإياب من 24 إلى 26 أكتوبر.

بينما تحدد مواعيد دور المجموعات كالتالي الجولة الأولى: 21-23 نوفمبر، والجولة الثانية: 28-30 نوفمبر، والجولة الثالثة: 23-25 يناير 2026، والجولة الرابعة: 30 يناير– 1 فبراير 2026، والجولة الخامسة: 6-8 فبراير 2026، والجولة السادسة: 13-15 فبراير 2026.

وحدد الاتحاد الإفريقي الفترة من 13 إلى 15 مارس 2026 موعدا لذهاب الدور ربع النهائي ومن 20 إلى 22 مارس موعدا للإياب، وذهاب نصف النهائي من يوم 10 إلى 12 أبريل 2026، ومن 17 إلى 19 أبريل للإياب، وسيكون النهائي خلال الفترة من 8 و24 مايو 2026.

كما حدد (كاف) مواعيد تسجيل اللاعبين، بحيث تكون فترة القيد الأولى للدور التمهيدي من 1 أغسطس 2025 حتى 31 أغسطس 2025، وفترة القيد الثانية للدور التمهيدي الثاني من 1 سبتمبر 2025 حتى 30 سبتمبر 2025، وفترة القيد لمرحلة المجموعات من 1 أكتوبر حتى 31 أكتوبر، وأن

فترة القيد لبقية مرحلة المجموعات والمواجهات الإقصائية من 1 يناير 2026 حتى 31 يناير 2026.