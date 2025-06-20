بطريقة طباخين الافراح.. وصفة لسان العصفور بدل الأرز البسمتي

اذا كنتي تودين تقديم اللسان العصفور كبديل للأرز البسمتي، علي طريقة طباخين الأفراح إليك طريقة عمل لسان العصفور بدل الأرز البسمتي كبديل شهي وسهل، ويمكن تقديمه بجانب اللحوم أو الخضار أو في الشوربة:

لسان العصفور بدل الأرز البسمتي (طريقة بسيطة وسريعة)

المكونات:

كوب ونصف لسان عصفور

2 ملعقة كبيرة سمن أو زيت نباتي

2 كوب ماء ساخن أو مرق (حسب الرغبة)

رشة ملح

كرشة فلفل أسود (اختياري)

الطريقة:

في طاسة على نار متوسطة، سخّني السمن أو الزيت.

أضيفي لسان العصفور وقلّبيه جيدًا حتى يُصبح لونه ذهبيًا (بني فاتح)، واحرصي ألا يحترق.

صبي الماء أو المرق الساخن تدريجيًا فوق لسان العصفور المحمص.

أضيفي الملح والفلفل، وقلّبي مرة واحدة.

غطي الإناء، وهدئي النار تمامًا.

اتركيه يطهى لمدة 10 – 12 دقيقة أو حتى يتشرب السائل تمامًا وينضج.

اتركيه مغطى 5 دقائق قبل التقديم.

نصائح:

يمكن اضافة بصلة مفرومة أو مكعب مرقة أثناء التحميص لمزيد من الطعم.

يمكن استبدال الماء بمرق دجاج أو لحم لنتيجة أغنى.

يُقدّم كبديل للأرز بجانب الدجاج، الكفتة، أو الخضار المطهي.