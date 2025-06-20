الأرصاد تحذر: شبورة مائية كثيفة ورياح نشطة على هذه المناطق

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة وأهم الظواهر الجوية اليوم الجمعة.

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للبرودة على السواحل الشمالية معتدل الحرارة ليلا على أغلب الأنحاء.

أهم الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الجمعة

وأضاف الخبراء أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء ونشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة البحرين

وذكر الخبراء أن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1 إلى 1.75 مترواتجاه الرياح : شمالية غربية أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر واتجاه الرياح : شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة على محافظات ومدن مصر:

القاهرة 36 - 24

العاصمة الإدارية 37 - 23

6 أكتوبر 37 -22

بنها 35 - 23

دمنهور 34 - 22

وادي النطرون 37 - 23

كفر الشيخ 34 - 22

المنصورة 35 - 23

الزقازيق 35 - 23

شبين الكوم 36 - 22

طنطا 35 - 23

دمياط 32 - 22