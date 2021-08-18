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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسبي الله والسجن أرحم.. أم توجه رسالة لنجلها العاق على الهواء

الأم ضحية التعذيب
الأم ضحية التعذيب على يد ابنها

تناولت الإعلامية نهال طايل، في برنامج تفاصيل، المذاع عبر شاشة صدى البلد 2، مساء اليوم الأربعاء، قصة أم تبلغ من العمر 76 عاما تعرضت للتعذيب على يد نجلها وزجته، لأخذ ممتلكاتها بالقوة، في منطقة المقطم بمحافظة القاهرة.


وأكدت الأم السيدة علية، أنه نجلها خطفها بهدف الحصول على توقيعها من أجل الحصول على كل ممتلكاتها، مشيرة إلى أنها تعرضت للتعذيب خلال مدة شهرين.


وفيما وجهت الأم السيدة علية، رسالة لنجلها، قائلة :"حسبي الله ونعم الوكيل وعايزة أروح بيتي، بنستلف من زوج ابنتي عشان اشتري العلاج، وشوفت شهرين عزاب السجن أهون من اللي شوفته مع تعذيب مع أبني، عايزة أي حد مسئول يجيب لي حقي من ابني".

وتابعت الأم السيدة علية، أن زوجته السبب في هذه القسوة وهى من يدفعه لكل هذه الأمور، مشيرة إلى أن نجلها لديه غيرة كبيرة من أخيه الأصغر.

وأكملت الأم السيدة علية، أن :"ابني ضربني ورماني عند باب الشقة، وزوجته جرتني ووضعتني على السرير ولم يعط لي أي طعام"، متابعة أن زوجة ابني تطاولت علي بالكلام القاسي.

وأضافت الأم السيدة علية، أنه :"خلاني أمضي تحت التهديد على 15 ورقة، متابعة أنها لا تعرف ما كان مكتوبا في هذا الورق".

نهال طايل برنامج تفاصيل منطقة المقطم السيدة علية أخية الأصغر

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