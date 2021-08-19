كل ما تريد معرفته عن التهاب اللثة أثناء الحمل

يتم التعرف على الحمل من خلال التغيرات الفسيولوجية المختلفة في جسم المرأة الحامل ، بما في ذلك التغييرات المتعلقة بصحة الفم، تشير الدراسات إلى أن تقلبات هرمونات الاستروجين والبروجسترون خلال فترة الحمل يمكن أن تسبب ضعف الأوعية الدموية الدقيقة (الأوعية الدموية الصغيرة) ، وخاصة الأوعية الدموية الفموية ، مما يجعل النساء الحوامل عرضة للإصابة بالتهابات الفم مثل التهاب اللثة أثناء الحمل.

من المعروف أن المستويات العالية من الإستروجين تسبب التهاب اللثة أثناء الحمل ، إلى جانب مشاكل الأسنان الأخرى مثل التجاويف والأورام الحبيبية القيحية والتغيرات في تدفق اللعاب، والنساء اللواتي يعانين من مشاكل في الفم معرضات بشكل متزايد لخطر الإصابة بهذه الحالة ؛ ومع ذلك ، كانت هناك تقارير عن إصابة النساء بالتهاب اللثة أثناء الحمل دون أي التهاب موجود سابقًا في اللثة ولويحات الأسنان

أسباب التهاب اللثة أثناء الحمل تتضمن بعض الأسباب الشائعة لالتهاب اللثة أثناء الحمل ما يلي:

الحالة الاجتماعية والاقتصادية والعادات الغذائية: وتشمل عوامل مثل العمر ومستوى التعليم وحالات الحمل السابقة وأوقات القيء، تشير إحدى الدراسات إلى أن خطر الإصابة بالتهاب اللثة أثناء الحمل يكون أكثر عند النساء مع تقدم العمر.

تغييرات في مستويات هرمون الاستروجين والبروجسترون: يمكن أن يؤدي التغيير في هرمونات الستيرويد إلى زيادة تدفق الدم في أنسجة الفم ، مما يجعلها حساسة ومنتفخة وضعيفة، هذا يؤدي إلى نزيف اللثة والتهاب اللثة أثناء الفرشاة أو الخيط.

استخدام موانع الحمل الفموية لفترات طويلة: قد يؤدي استخدام حبوب منع الحمل قبل الحمل إلى ظهور لويحات الأسنان بسبب زيادة المستويات الهرمونية، قد تكون الحالة مبالغ فيها أثناء الحمل مسببة التهاب اللثة أثناء الحمل.

المصدر boldsky