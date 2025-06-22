ريال مدريد يبحث عن فوزه الأول في مونديال الأندية أمام باتشوكا

يسعى ريال مدريد لتحقيق فوزه الأول في بطولة كأس العالم للأندية 2025، عندما يلاقي فريق باتشوكا المكسيكي، مساء اليوم الأحد، على ملعب "بنك أوف أمريكا" بمدينة شارلوت الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثامنة.

ويدخل النادي الملكي المواجهة وعينه على مصالحة جماهيره، بعد التعادل المخيب (1-1) أمام الهلال السعودي في الجولة الافتتاحية، بينما يتطلع باتشوكا لتعويض خسارته أمام سالزبورج النمساوي بنتيجة (2-1).

وتحمل المباراة طابعًا خاصًا للفريق المكسيكي، الذي يسعى للثأر من الهزيمة التي تلقاها أمام ريال مدريد بثلاثية دون رد في نهائي كأس القارات للأندية، قبل عدة أشهر.

ويغيب النجم الفرنسي كيليان مبابي عن اللقاء للمباراة الثانية تواليًا، بعد تعرضه لوعكة صحية استدعت نقله إلى المستشفى، حيث يعاني من حمى والتهاب في المعدة والأمعاء.

كما تشهد قائمة الريال غيابات بارزة لعدد من نجوم الفريق، أبرزهم: إدواردو كامافينجا، داني كارفاخال، فيرلاند ميندي، ديفيد ألابا، والنجم البرازيلي الشاب إندريك.

قائمة ريال مدريد لمباراة باتشوكا:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندري لونين – دييجو جونزاليس.

خط الدفاع: أرنولد – لوكاس فاسكيز – فران جارسيا – أنطونيو روديجر – هويسين – يوسف لخديم – جاكوبو – ماريو أسينسيو – فورتيا – أجوادو.

خط الوسط: جود بيلينجهام – فيديريكو فالفيردي – لوكا مودريتش – أوريلين تشواميني – أردا جولر – داني سيبايوس – شيما – مونوز – مارتن.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – رودريجو – إبراهيم دياز – جونزالو جارسيا.