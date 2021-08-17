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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حالات يجب فيها الاستغناء عن الرضاعة الطبيعية

الرضاعة الطبيعية
الرضاعة الطبيعية

لا تعلم الكثير من السيدات ان هناك حالات يجب فيها الاستغناء عن الرضاعة الطبيعية للأطفال حيث تكون الاضرار اكثر بكثير من الفوائد التي تعود على الصغير بل ويمكن ان تسبب بعض الأضرار للأم.
من المعروف بين أغلب الناس أن الرضاعة الطبيعية هي أفضل شيء للطفل الصغير حيث يمد جسمه بعدد كبير من العناصر الغذائية التي يحتاجها في هذه الفتره لكي يتمكن من النمو بشكل صحيح وصحي كما تعمل على تقوية جهاز المناعة له ولكن ما لا يعلمه أغلب الناس أن هناك حالات يجب فيها الاستغناء عن الرضاعة الطبيعية من اجل مصلحه الطفل وان اللبن الصناعي يكون هو الانسب له.

بالرغم من ان الأطباء توصلوا في السنوات الماضية لفوائد عديدة تعود على صحة الأم عند إرضاع طفلها بشكل طبيعي مثل خفض احتمالات الإصابة بمرض سرطان الثدي الى أن هناك ايضا حالات يجب فيها الاستغناء عن الرضاعة الطبيعية من أجل صحة الأم.

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ومن الأشياء التى يصنفها الأطباء ضمن حالات يجب فيها الاستغناء عن الرضاعة الطبيعية ومنها وجود استقلابي وراثي نادر.

نعرض لكم قائمة بأهم حالات يجب فيها الاستغناء عن الرضاعة الطبيعية و إعطاء الطفل اللبن الصناعي، وذلك وفقا لما ذكره مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي.

  • تكون الأم مصابة بفيروس نقص المناعة البشرية (HIV) المسبب للإيدز.
  • الأم مصابة بفيروس الخلايا اللمفاوية التائية البشرية من النوع الأول أو النوع الثانيرمز رمز خارجي(HTLV - 1/2)
  • الأم التى تستخدم مخدرات غير مشروعة مثل PCP (phencyclidine) أو الكوكايين
  • الاشتباه في مرض الأم أو تم التأكد من إصابتها بمرض فيروس الإيبولا
    عندما تكون الأم مصابة بمرض البروسيلا غير المعالج
  • إذا كانت الأم تتناول بعض الأدوية التى يمكن أن تؤثر على تركيبة اللبن
  • تخضع الأم للتصوير التشخيصي مع تناول الأدوية المشعة
  • الأم مصابة بعدوى فيروس الهربس البسيط (HSV) مع الآفات والمشكلات الموجودة على بشرة الثدي لانه يمكن أن ينتقل للطفل الرضيع.

تنبيه: في حالة إصابة الام بإحدى هذه المشكلات عليها التوجه للطبيب فورا وعدم اتخاذ قرار وقف الرضاعة الطبيعية بدون علم الطبيب يجب ان تخبره بذلك وان تطلب من تحديد البديل المناسب لطبيعة جسم الطفل والجرعات المناسبة له.

الرضاعة الطبيعية حالات الاطفال الام الاستغناء الرضاعة الصناعية المناعة اخبار صحة

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