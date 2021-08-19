محمود علاء يشارك متابعيه بصور له من مبارة الزمالك ووادي دجلة.. شاهد

نشر محمود علاء لاعب نادى الزمالك عدة صور له من مباراة الفريق مع وادى دجلة فى بطولة الدورى الممتاز التى انتهت بفوز الزمالك بهدف دون رد .

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالآتى :

شد حيلك يا بطل - ربنا معاك - العالمى



و اقترب الفريق الأول لكرة القدم بـ نادى الزمالك من حسم لقب مسابقة الدورى الممتاز لموسم 2020/2021 بعد فوزه على حساب وادى دجلة بهدف دون رد، فى المباراة التى أقيمت بينهما فى الجولة الـ 31 من منافسات الدورى الممتاز.

ونجح الزمالك فى الوصول إلى النقطة 73 منفردا بها بصدارة جدول ترتيب الدوري بفارق 4 نقاط عن النادى الأهلى الذى يحتل المركز الثانى بـ 69 نقطة قبل 3 جولات فقط لا غير من نهاية المسابقة .

وأصبح الزمالك على موعد مع التتويج بلقب الدورى الممتاز بشكل رسمي مساء الجمعة المقبل حال خسارة الأهلى أمام المصري البورسعيدى وفوز الأبيض على حساب سيراميكا كليوباترا، حيث إنه فى هذه الحالة سيتسع الفارق بين الزمالك والأهلى إلى 7 نقاط كاملة وتتبقى مباراتان فقط على النهاية.

وتعد مواجهة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا صعبة للغاية على الفريق الأبيض فى ظل القوة الكبيرة التى يتمتع بها سيراميكا كليوباترا وامتلاكه مجموعة من أبرز اللاعبين أصحاب القدرات الفنية والبدنية المميزة وجهاز فنى بقيادة هيثم شعبان.