عدم قبول طعن «الأولمبية» على قرار حل اتحاد كرة اليد

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من هشام نصر، لإلغاء قرار حل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة الاتحاد، لإنتفاء القرار الإدارى.

وتعود وقائع القضية إلى قرار الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، بحل مجلس إدارة الاتحاد المصري، وتعيين لجنة مؤقتة تدير الاتحاد لحين عقد أول جمعية عمومية لإجراء انتخابات بعد انتهاء دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو.

وأُرسل القرار إلى مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية برئاسة المهندس هشام حطب لتنفيذ القرار والتوجيه، على أن يتم التنفيذ على وجه السرعة.

جاء في القرار أن مجلس إدارة الاتحاد السابق ارتكب عددا من المخالفات أدت إلى حل المجلس، منها عدم قيام الاتحاد باعتماد لوائحه من الاتحاد الدولي، وعدم إجراء انتخابات على المقاعد الثلاثة التي خلت من المجلس في المواعيد المحدد، بالإضافة إلى بعض المخالفات الأخرى.