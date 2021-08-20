"احجز واستلم بعد سنة".. "تسلا" الأكثر طلبا بأمريكا

تستمر شركة "تسلا موتورز" بمركباتها الكهربائية في إحراز رضا عملائها وإبهار محبي السيارات وإثارة شغفهم بأحدث التقنيات، لتستقطب شريحة أكبر وأوسع من العملاء وهو ما استطاع "إيلون ماسك" مالك الشركة تحقيقه بالفعل داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

وفقا لموقع "insideevs الإقبال على شراء سيارات "تسلا" بإصداراتها الأساسية يشهد إقبالًا تاريخًا، حتى أن الوقت المقدر بين الحجز والتسلم يستغرق سنة، العميل يحجز الموديل في 2021 ليتسلمها في 2022.

ومن الإصدارات التي شهدت إقبالًا تاريخيًا واستلامها يتم بعد سنة من الحجز داخل الولايات المتحدة الأمريكية، تسلا موديل Y التي انضمت مؤخرًا لقائمة أخواتها من طراز موديل X و S وSR3، من المتوقع أن تنضم سيارات موديل Y Long Range لقائمة الاستلام في يناير 2022 ، تمامًا مثل الموديل 3 Standard Range Plus. من المتوقع أيضًا أن لا يتوفر كلا الطرازين S و X model range قبل حلول عام 2022.

أشار الموقع الإلكتروني أنه ما زال لدى العملاء فرصة أن يحظوا بسيارات "تسلا" من طراز Model 3 Long Range في نوفمبر من العام الحالي، كما أن طرازات Model 3/Model Y متاحة للاستلام بعد عدة أسابيع، مما يعني أن "تسلا" خصصت بعض المركبات الاحتياطية للإصدارات الأكثر تكلفة والتي لم تشهد زيادات في الأسعار من فترة.

يشير التأخير الشديد في تواريخ التسليم المقدرة في عام 2022 بوضوح إلى أن الطلب أعلى بكثير من المعروض، ولكن من غير المعروف حتى الآن تأثير قلة المعروض وندرة خطوط الإنتاج على عدد الطلبات المستقبلية.