تطوير 375 قرية.. التنمية المحلية تكشف آخر مستجدات مبادرة حياة كريمة

قال الدكتور ولاء عبد الكريم، مدير الادارة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، إن المبادرة سواء فى مرحلتيها الأولى والثانية تهدف للحد من الفقر متعدد الأبعاد من خلال اتاحة خدمات البنية الأساسية والتنمية الاجتماعية.



وأضاف "عبد الكريم"، خلال مداخلة عبر فضائية DMC ، أن المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة شملت الانتهاء من تطوير ٣٧٥ قرية ونتج عن ذلك تحسين مؤشرات جودة الحياة فى هذه القرى بنسبة ٢٧٪ .

وأشار إلى أن مبادرة حياة كريمة ساهمت فى تخفيض معدلات الفقر بصورة غير مسبوقة والتى ظهرت نتائجه بوضوح بمؤشرات الدخل والانفاق ونسعى لتطوير كافة هذه الاجراءات الاصلاحية بكافة قرى الريف المصرى ووضع حزمة من المعايير تحدد اولوية استفادة كل قرية من هذه المبادرة لتقديم كافة الخدمات والمرافق الأساسية .

وكان قد كشف أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن ، خلال تصريحات سابقة عن المصادر التى تحصل من خلالها الوزارة لتمويل لتنفيذ المشاريع المنوطة بها ضمن مشروع حياة كريمة.



وأوضح عبد الموجود أن مصادر تمويل وزارة التضامن هي، الموازنة التى تخصصها الدولة للوزارة، وتبرعات المجتمع المدنى، المنح الخارجية.

وقال مساعد وزيرة التضامن، أن 14 مليون مواطن يستفيدون من برنامج تكافل وكرامة، بخلاف الموجودين على قوائم الانتظار التى يتم فحصها، مشيرا إلى أن الوزارة تقدم دعم الغارمين والغارمات وتعمل على تأهيل الخارجين من السجون.

وكشف أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن،أن المواطن المصري، يشعر بالجهود التى تقوم بها الدولة لتنفيذ مشروع حياة كريمة، وبناء الإنسان.



وأوضح عبد الموجود المواطن شريك للدولة حيث ان المشروعات تتم على اقتراح أبناء القرى والمراكز، مؤكدا أن المواطنين يتفاعلون ايضا بالتبرع سواء بأراض او أموال لاستكمال بعض المشاريع.

ولفت مساعد وزيرة التضامن، إلى أنه تم استهداف الأسر الاولى بالرعاية عبر عدد من البرامج التعليمية، الرياضية، والصحية والاقتصادية حيث ان كل وزارة تقوم بدورها فى هذا الشأن.

وعن تفاصيل دور وزارة التضامن فى بناء الإنسان ضمن مشروع حياة كريمة، قال ان وزارة التضامن معنية بالتدخلات الاجتماعية، الخاصة بالأسرة عبر عدة مراحل بداية من اليوم الأول للطفل داخل أسرته.