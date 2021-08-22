شاهد| أمريكية تتزوج قاتل شقيقها بعد قضائه 34 عاما في السجن

عرضت قناه العربية فيديو لسيدة أمريكية تتزوج قاتل شقيقتها بعد خرجة من السجن لافتا إلي أنه في عام 1989 أدين "جون" بقتل صديقه المقرب وكانت كريستال أخت القتيل بعمر الـ12 عاما آنذاك.



وأضاف الفيديو أنه تم العثور على شقيق كريستال ميتا بطعنة ورصاصة وقالت المحكمة إن بصمات صديقه المقرب تيدجن على البندقية ، وحكم علية بالسجن المؤبد قضي منهم 34 عاما حتى تمت تبرئته بأدلة جديدة.

وأوضح الفيديو أن كريستال راسلت قاتل أخيها عام 2016 ورغم اقتناعها بأنه القاتل إلا أنها سامحته ورأت أنه أمضي وقتا كافيا في السجن حتى أقنعها تيدجين بالنظر مجددا في أدلة القضية فأصبحت مقتنعة بأنه لم يكن قاتل شقيقها.

وتابع الفيديو أن تيدجين طلب منها الزواج من داخل السجن في إحدى المراسلات فتزوجها بعد خروجه ، وأثارت القصة التعجب في المجتمع الأمريكي .