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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ربنا يخليكي ليا .. أمير كرارة يهنئ زوجته بعيد ميلادها| شاهد

صدى البلد

هنا الفنان أمير كرارة زوجته بـ عيد ميلادها ، ونشر صورة له معها من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”. 

 

وعلق أمير كرارة: “كل سنة وانتي طيبه حبيبتي ربنا يخليكي ليا ودايما وسطينا”.

وفي سياق آخر، أشاد الفنان أمير كرارة بـ فيلم موسى، ونشر تدوينة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ”.

وكتب أمير كرارة: “لما بيتر ميمي في الأول كان بيكلمني عن حلمه إنه يعمل عالم سينمائي مصري عربي .. بصراحة في البداية كنت واخد الموضوع بهزار ومارفل الغلابة والجو ده”.

 

وأكمل: “بس بعد ما شوفت فيلم موسى أول مرة.. عايز أقولكم إنكوا هتشوفوا حاجة أول مرة تتعمل في مصر والشرق الأوسط وشغل يشرف أي حد واستعدوا لعالم  سينمائي عربى استنوا ملاك الموت ليفل تاني للوحش #فيلم_موسى”.

 

وعلق بيتر ميمي قائلاً: "يا أمير يعنى كنت بتاخدني على أد عقلي فى الأول.. مبسوط إن الفيلم عجبك يا شق الشقايق".

 

ويشارك في بطولة فيلم موسى كل من النجوم كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة، صلاح عبد الله مع ضيوف الشرف صبري فواز، أحمد العوضي، محمد لطفي وأحمد حاتم في ظهور يستعيد شخصيته بفيلم الهرم الرابع (2016).

 

الفنان امير كرارة أمير كرارة فيلم موسى بيتر ميمي فيسبوك

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