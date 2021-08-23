استخدم الأرز الأسود.. أب يعلم أبناءه النظافة بحيلة ذكية

لجأ أب إلى حيل ذكية لتعليم أبنائه المراهقين ضرورة التخلي عن حياة الفوضى التي لازمتهم طويلاً، بحيلة ذكية وجدت انتشاراً واسعاً بين مستخدمي الإنترنت.

ووفقًا لما نشرته صحيفة «ميرور» البريطانية تمكن الأب من إقناع أبنائه المراهقين بتنظيف غرفهم بعدما يئس من وسائل النصح والتثقيف والتهديد باستخدام كيس أرز.

وفي منشور عبر حسابه على «فيسبوك» قال تشاد هانت، إن كل ما احتاجه لتنفيذ حيلته البسيطة والعبقرية هو كيس من الأرز الأسود فقط - نوع يحصل على لونه الداكن من صبغة مفيدة لها خصائص مضادة للأكسدة-.

وكتب الوالد في منشوره: «لدي أبناء في سن المراهقة، وأجادلهم كثيراً بشأن عدم تناول الطعام داخل غرفتهم، والحرص على إعادة الأطباق المتسخة إلى المطبخ، لذا هددتهم بأن الفئران ستأتي لغرفهم لتسكنها».

ما تفاصيل الحيلة؟

وأضاف «هانت»: «سئمت من تكرار النصائح لتعليمهم أهمية النظافة وقررت تلقينهم درساً، فقمت بنثر الأرز الأسود داخل خزانة ملابس الأبناء وتحت أسرتهم، كما رميت القليل من الحبوب تحت أغطيتهم لتبدو كأنها فضلات الفئران».

الأرز الأسود

وأوضح «تشاد» أن الحيلة نجحت سريعاً بعدما اعتقد أبناؤه أن الفئران بدأت في الدخول إلى الغرفة والعيش بها والاقتراب من احتلالها بأعداد كبيرة.

ردود الأفعال حولها

ووجد المنشور انتشاراً واسعاً بين مستخدمي وسائل التواصل والآباء الذين شكروا الوالد ووعدوا بتنفيذ الحيلة على أبنائهم.

ومن ناحية أخرى، توقع أحد الأشخاص الذي وعد بتنفيذه الحيلة الذكية أن يتعايش أطفاله مع احتمال وجود الفئران ويطعموها في حال دخولها بالفعل غرفهم.