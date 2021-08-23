عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

استخدم الأرز الأسود.. أب يعلم أبناءه النظافة بحيلة ذكية

أب يعلم أبنائه النظافة
أب يعلم أبنائه النظافة بحيلة ذكية

لجأ أب إلى حيل ذكية لتعليم أبنائه المراهقين ضرورة التخلي عن حياة الفوضى التي لازمتهم طويلاً، بحيلة ذكية وجدت انتشاراً واسعاً بين مستخدمي الإنترنت.

ووفقًا لما نشرته صحيفة «ميرور» البريطانية تمكن الأب من إقناع أبنائه المراهقين بتنظيف غرفهم بعدما يئس من وسائل النصح والتثقيف والتهديد باستخدام كيس أرز. 

وفي منشور عبر حسابه على «فيسبوك» قال تشاد هانت، إن كل ما احتاجه لتنفيذ حيلته البسيطة والعبقرية هو كيس من الأرز الأسود فقط - نوع يحصل على لونه الداكن من صبغة مفيدة لها خصائص مضادة للأكسدة-. 

وكتب الوالد في منشوره: «لدي أبناء في سن المراهقة، وأجادلهم كثيراً بشأن عدم تناول الطعام داخل غرفتهم، والحرص على إعادة الأطباق المتسخة إلى المطبخ، لذا هددتهم بأن الفئران ستأتي لغرفهم لتسكنها».

ما تفاصيل الحيلة؟ 

وأضاف «هانت»: «سئمت من تكرار النصائح لتعليمهم أهمية النظافة وقررت تلقينهم درساً، فقمت بنثر الأرز الأسود داخل خزانة ملابس الأبناء وتحت أسرتهم، كما رميت القليل من الحبوب تحت أغطيتهم لتبدو كأنها فضلات الفئران». 

الأرز الأسود

وأوضح «تشاد» أن الحيلة نجحت سريعاً بعدما اعتقد أبناؤه أن الفئران بدأت في الدخول إلى الغرفة والعيش بها والاقتراب من احتلالها بأعداد كبيرة.

ردود الأفعال حولها 

ووجد المنشور انتشاراً واسعاً بين مستخدمي وسائل التواصل والآباء الذين شكروا الوالد ووعدوا بتنفيذ الحيلة على أبنائهم.

ومن ناحية أخرى، توقع أحد الأشخاص الذي وعد بتنفيذه الحيلة الذكية أن يتعايش أطفاله مع احتمال وجود الفئران ويطعموها في حال دخولها بالفعل غرفهم.

محافظ القاهرة: إيقاف مسئول النظافة ومدير الإشغالات بحى شرق مدينة نصر

حقوق الأبناء على الوالدين.. الأزهر يكشف عنها

الأرز الأسود تعليم الأبناء النظافة تعليم الأبناء النظام مراهقين مستخدمي الانترنت

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء: نعمل على إحياء أول عاصمة إسلامية في أفريقيا

اشتراك تأميني لا يقل عن 20 عاما..شروط المعاش المبكر فى قانون التأمينات الجديد

تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.. رفع الحجز الإداري عن أكثر من ٣ آلاف ممول في ١٥ شهرًا

أسباب إقالة فابيو كاريلي من اتحاد جدة السعودي

الحيز الجغرافي .. نصيحة مهمة لـ طلاب الثانوية العامة في التنسيق "فيديو"

بطولة من نوع خاص.. قصة فاطمة شوقي الكفيفة التي تحدت إعاقتها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

آمال الأهلي تتبخر.. لوائح الفيفا تنقذ الزمالك من ضياع لقب الدوري

الأهلي يرحب برحيل محمد الشناوي.. تفاصيل

بينهم الرئيس الهارب.. طالبان تعفو عن جميع مسؤولي الحكومة الأفغانية السابقة

مؤشرات تنسيق الكليات 2021: الطب البشري بين 91.5% و92% والصيدلة 89%

كشري: حسبي الله ونعم الوكيل فى اللى ظلمني.. وسنلعب بالناشئين أمام الزمالك

لغز محير..لماذا لم يحاول كبار أوروبا التعاقد مع محمد صلاح؟.. ماركا تجيب

التعليم العالي تحدد موعد انطلاق المرحلة الثانية لـ تنسيق الثانوية العامة 2021

وزير التعليم ينشر نموذجا من التصحيح الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل ينتظر العراق مصير أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي؟.. مخاوف من تكرار سيناريو طالبان في بغداد بعد 20 عامًا من الغزو.. وهكذا جاء كلام المحللين

لذيذ ومختلف.. طريقة عمل الجلاش بالعسل والطحينة

للسيدات فقط.. تفاصيل مسلسل نادين نسيب نجيم صالون زهرة.. صور

بعد تحذير هيئة الغذاء الأمريكية.. احذر تناول الجمبري المجمد لهذا السبب

فيديو

7 أيام من الجحيم في أفغانستان بعد سيطرة طالبان على كابول.. فيديو

فيديوجراف.. من هي علياء بسيوني زوجة أحمد سعد؟

للكبار فقط .. تلميحات مسيئة بين أحمد سعد وسمية الخشاب

الصبارة الراقصة .. وجه كوميدي وأثر مرعب على الأطفال

المزيد

ساحة رأي

أحمد سالم يكتب: «الإيجار القديم» وسنوات الحق الضائع

رجب الشرنوبي يكتب: من كابول.. الضحية والجلاد!!!

ياسر عبيدو يكتب: الرابح طالبان أم أمريكا

أحمد الغنام يكتب: أفغانستان بين اللغز والمتاهة

د.محمد عونى يكتب: التحكيم يحرم الأهلى من بطولة الدورى

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد - ما رأوه سيصدمك (3)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هل انهار الجيش الأفغانى؟

د.مجدي بدران

أمزجة البشر تتناغم مع نغمات الموسيقى

هويدا دويدار

مشكلات تهدد البناء الاجتماعى للأسرة

إلهام أبو الفتح

اتركوني أحب الجميع

المستشار أسـامة الصعيدي

الذهب من ذهبية فريال

د. محمد مبروك

خبز التميس والوضع التعيس!

كريمة أبو العينين

أكشن الأمريكان وطالبان

محمد أرسلان

«كابول».. انتعاش الإسلام السياسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ