عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تصريح مفاجئ.. روسيا: هناك دفء في العلاقات بين إيران ودول الخليج

السفير الروسي في
السفير الروسي في إيران ليفان جاجاريان

أطلق السفير الروسي في إيران تصريحاً مفاجئاً ومستغرباً بشأن العلاقات بين إيران ودول الخليج، حيث اعتبر أن هناك "دفئاً" في العلاقات بين طهران والخليج.

وقال ليفان جاجاريان، السفير الروسي في طهران لوكالة "سبوتنيك" الروسية إن التصعيد في منطقة الخليج لا ترغب به لا إيران ولا الدول العربية، متحدثا عن نوع من الدفء في العلاقات بين الطرفين.

وأضاف أن "هناك توترا، خاصة بعد عدة حوادث لناقلات في الخليج وخليج عمان، لكنني لا أعتبره كارثيا ولن أقول إنه أخطر بكثير مما كان عليه خلال الأزمات السابقة، لا إيران ولا جيرانها العرب مهتمون بمزيد من التصعيد".

إيران تستأنف تصدير الغاز والبنزين إلى أفغانستان بطلب من طالبان

مجلس وزراء الداخلية العرب يدين هجمات الحوثيين الإرهابية على السعودية

وتابع أن روسيا لاحظت أيضا أن هناك "نوعاً من الدفء في العلاقات بين إيران ودول الخليج".

 

ويأتي ذلك بعد تصريحات رسمية بشأن إجراء محادثات لحل الخلافات الثنائية العميقة بين إيران والمملكة العربية السعودية، إلا أنها لم تصل حتى الآن إلى نتائج ملموسة، ولا تزال تندرج ضمن جولات التواصل التي لم تفض إلى تحسن واضح في العلاقات بين طهران والرياض.

 

ولا توجد علاقات دبلوماسية رسمية بين طهران والرياض منذ العام 2016، لكن جرى خلال الأشهر الأخيرة تبادل رسائل حول رغبتهما في تسوية الخلافات، التي تتعلق بأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة، فضلا عن دعم طهران للمليشيات ولا سيما مليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن التي تستهدف المملكة.

روسيا ايران الخليج طهران السعودية

ترشيحاتنا

مسار الإنسانية المشترك.. 11 رسالة لـ الطيب وفرنسيس بـ13 لغة

وزير الخارجية يتسلم أوراق اعتماد سفير قطر الجديد بمصر

الأعلى للجامعات: 229 ألف طالب تقدموا لاختبارات القدرات

تصريح مفاجئ.. روسيا: هناك دفء في العلاقات بين إيران ودول الخليج

بعد توجيه الرئيس.. أشهر مناجم الذهب في مصر وحجم انتاجها

تحرك برلماني عاجل بعد ظهور أول حالة دلتا بلس كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيسي: الدولة اتخذت خطوات جادة لتطوير التعليم.. فيديو

وباء كورونا يعصف بـ بريطانيا.. وعقار جديد لعلاج الفيروس

آمال الأهلي تتبخر.. لوائح الفيفا تنقذ الزمالك من ضياع لقب الدوري

بالأسماء.. شوبير يعلن مفاجأة بشأن الراحلين عن الأهلي فى الصيف

السبب غريب والتصرف أحمق.. القصة الكاملة لواقعة رفض تغسيل فتاة

دخل العزل.. إصابة طارق العريان بفيروس كورونا.. خاص

مؤشرات تنسيق الكليات 2021: الطب البشري بين 91.5% و92% والصيدلة 89%

الأهلي يرحب برحيل محمد الشناوي.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل يعيدنا «متحور دلتا» إلى إلزامية الكمامة والعزل الإجباري؟

هل ينتظر العراق مصير أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي؟.. مخاوف من تكرار سيناريو طالبان في بغداد بعد 20 عامًا من الغزو.. وهكذا جاء كلام المحللين

لذيذ ومختلف.. طريقة عمل الجلاش بالعسل والطحينة

للسيدات فقط.. تفاصيل مسلسل نادين نسيب نجيم صالون زهرة.. صور

فيديو

من الرفض إلى القبول.. سميرة عبدالعزيز توافق على العمل مع محمد رمضان .. فيديو

الموجة الرابعة والتطعيم الإلزامي.. أبرز تصريحات مستشار الرئيس عن كورونا

فيديوجراف.. حالته حرجة .. نضال الشافعي يتعرض لأزمة صحية شديدة

معز مسعود يقاضي طارق الشناوي بسبب حلا شيحة ..ما القصة؟

المزيد

ساحة رأي

أسماء أحمد عوض الله تكتب: صلاح المجتمع بصلاحها

طارق إسماعيل يكتب: شاهد علي العصر

أحمد سالم يكتب.. «الإيجار القديم» وسنوات الحق الضائع

رجب الشرنوبي يكتب: من كابول.. الضحية والجلاد!!!

ياسر عبيدو يكتب: الرابح طالبان أم أمريكا

أحمد الغنام يكتب: أفغانستان بين اللغز والمتاهة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار سُليمان عبدالغفار

الحُسَيْن أبو الشُهَداء

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى أفغانستان

ريهام مازن

تطعيم المصريين إجبارياً !!!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هل انهار الجيش الأفغانى؟

د.مجدي بدران

أمزجة البشر تتناغم مع نغمات الموسيقى

هويدا دويدار

مشكلات تهدد البناء الاجتماعى للأسرة

إلهام أبو الفتح

اتركوني أحب الجميع

المستشار أسـامة الصعيدي

الذهب من ذهبية فريال

اﻟﻤﺰﻳﺪ