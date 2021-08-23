تصريح مفاجئ.. روسيا: هناك دفء في العلاقات بين إيران ودول الخليج

أطلق السفير الروسي في إيران تصريحاً مفاجئاً ومستغرباً بشأن العلاقات بين إيران ودول الخليج، حيث اعتبر أن هناك "دفئاً" في العلاقات بين طهران والخليج.

وقال ليفان جاجاريان، السفير الروسي في طهران لوكالة "سبوتنيك" الروسية إن التصعيد في منطقة الخليج لا ترغب به لا إيران ولا الدول العربية، متحدثا عن نوع من الدفء في العلاقات بين الطرفين.

وأضاف أن "هناك توترا، خاصة بعد عدة حوادث لناقلات في الخليج وخليج عمان، لكنني لا أعتبره كارثيا ولن أقول إنه أخطر بكثير مما كان عليه خلال الأزمات السابقة، لا إيران ولا جيرانها العرب مهتمون بمزيد من التصعيد".

وتابع أن روسيا لاحظت أيضا أن هناك "نوعاً من الدفء في العلاقات بين إيران ودول الخليج".

ويأتي ذلك بعد تصريحات رسمية بشأن إجراء محادثات لحل الخلافات الثنائية العميقة بين إيران والمملكة العربية السعودية، إلا أنها لم تصل حتى الآن إلى نتائج ملموسة، ولا تزال تندرج ضمن جولات التواصل التي لم تفض إلى تحسن واضح في العلاقات بين طهران والرياض.

ولا توجد علاقات دبلوماسية رسمية بين طهران والرياض منذ العام 2016، لكن جرى خلال الأشهر الأخيرة تبادل رسائل حول رغبتهما في تسوية الخلافات، التي تتعلق بأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة، فضلا عن دعم طهران للمليشيات ولا سيما مليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن التي تستهدف المملكة.