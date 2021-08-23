إيران تستأنف تصدير الغاز والبنزين إلى أفغانستان بطلب من طالبان

أفادت وكالة "رويترز" الإخبارية في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن إيران أعلنت استئناف تصدير الغاز والبنزين إلى أفغانستان بطلب من حركة طالبان الأفغانية.

وقالت الخارجية الإيرانية إن "طالبان راسلت إيران الأسبوع الماضي للاستمرار في تصدير البنزين وزيت الغاز".

وذكرت "رويترز" أن حركة طالبان خفضت الرسوم الجمركية على واردات النفط من إيران ودول مجاورة أخرى بنسب تصل إلى 70%.

وتتشارك إيران بحدود تمتد لأكثر من 900 كيلومتر مع أفغانستان وكان لديها علاقات مضطربة مع طالبان لدى إقامتها إمارة أفغانستان الإسلامية التي لم تعترف بها طهران مطلقا.

وبحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تستضيف إيران أكثر من 3,46 ملايين أفغاني على أراضيها، وهذا يتجاوز 4 في المئة من سكان البلاد.

وصباح اليوم، دعت إيران جميع الأطراف في أفغانستان إلى إنهاء العنف والتفاوض من أجل تشكيل حكومة "شاملة" بمشاركة كافة الأطياف في البلاد.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده خلال مؤتمر صحفي "لا يوجد حل عسكري للمشكلات التي تعاني منها أفغانستان" منذ استيلاء طالبان على السلطة في كابول في 15 أغسطس مع الانسحاب التدريجي للقوات الأمريكية من البلاد.

وأضاف "في الوقت الذي ندعو فيه الأطراف الأفغانية إلى الحفاظ على الاستقرار في أفغانستان نأمل بأن تستفيد تلك الأطراف إلى أقصى حد من فرصة متاحة لانسحاب القوات الأجنبية لتشكيل حكومة شاملة تتمتع بعلاقات جيدة مع جيرانها".

ولفت إلى أن "إيران تتابع آخر المستجدات في أفغانستان ونحن على اتصال مع مجموعات مختلفة هناك".