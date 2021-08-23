عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران تستأنف تصدير الغاز والبنزين إلى أفغانستان بطلب من طالبان

صدى البلد

أفادت وكالة "رويترز" الإخبارية في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن إيران أعلنت استئناف تصدير الغاز والبنزين إلى أفغانستان بطلب من حركة طالبان الأفغانية.

وقالت الخارجية الإيرانية إن "طالبان راسلت إيران الأسبوع الماضي للاستمرار في تصدير البنزين وزيت الغاز".

وذكرت "رويترز" أن حركة طالبان خفضت الرسوم الجمركية على واردات النفط من إيران ودول مجاورة أخرى بنسب تصل إلى 70%.

وتتشارك إيران بحدود تمتد لأكثر من 900 كيلومتر مع أفغانستان وكان لديها علاقات مضطربة مع طالبان لدى إقامتها إمارة أفغانستان الإسلامية التي لم تعترف بها طهران مطلقا.

وبحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تستضيف إيران أكثر من 3,46 ملايين أفغاني على أراضيها، وهذا يتجاوز 4 في المئة من سكان البلاد.

تحذير وتهنئة لـ طالبان.. ماذا قال زعيم سنة إيران؟

بسبب طالبان.. إيران تقيم معسكرات لاستقبال اللاجئين الأفغان بعد النزوح من كابول

وصباح اليوم، دعت إيران جميع الأطراف في أفغانستان إلى إنهاء العنف والتفاوض من أجل تشكيل حكومة "شاملة" بمشاركة كافة الأطياف في البلاد.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده خلال مؤتمر صحفي "لا يوجد حل عسكري للمشكلات التي تعاني منها أفغانستان" منذ استيلاء طالبان على السلطة في كابول في 15 أغسطس مع الانسحاب التدريجي للقوات الأمريكية من البلاد.

وأضاف "في الوقت الذي ندعو فيه الأطراف الأفغانية إلى الحفاظ على الاستقرار في أفغانستان نأمل بأن تستفيد تلك الأطراف إلى أقصى حد من فرصة متاحة لانسحاب القوات الأجنبية لتشكيل حكومة شاملة تتمتع بعلاقات جيدة مع جيرانها".

ولفت إلى أن "إيران تتابع آخر المستجدات في أفغانستان ونحن على اتصال مع مجموعات مختلفة هناك".

 

 

 

ايران طالبان حركة طالبان أفغانستان البنزين الغاز

موضوعات متعلقة

تحذير وتهنئة لـ طالبان.. ماذا قال زعيم سنة إيران؟

رئيس إيران يحتفي بهزيمة أمريكا في أفغانستان وصعود طالبان للحكم

بسبب طالبان.. إيران تقيم معسكرات لاستقبال اللاجئين الأفغان بعد النزوح من كابول

ترشيحاتنا

حقيقه انفصال أحمد الشيخ عن زوجته الثانية

وتستمر أزمات المنتخب.. الإصابات وكورونا تبعد محمد صلاح عن التصفيات والأولمبياد

مستشار قانوني: الإيجار القديم كان فترة الحروب والتهجير ويجب إنهاء التعامل به|فيديو

مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادثي تصادم ببني سويف

مشروعات الاستزراع السمكى وكيف يتم بـ الأراضي الصحراوية.. فيديو

بالتعاون مع «صندوق تحيا مصر» وزيرة التضامن: إطلاق قافلة "أبواب الخير" 5 سبتمبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأسماء.. شوبير يعلن مفاجأة بشأن الراحلين عن الأهلي فى الصيف

آمال الأهلي تتبخر.. لوائح الفيفا تنقذ الزمالك من ضياع لقب الدوري

ليفربول يعتذر عن عدم انضمام صلاح للمنتخب بسبب كورونا.. واتحاد الكرة يطلب الاستثناء من الفيفا

الأهلي يرحب برحيل محمد الشناوي.. تفاصيل

أزهري يعلق على واقعة رفض فتيات تغسيل سيدة متوفاة لا تصلي

مؤشرات تنسيق الكليات 2021: الطب البشري بين 91.5% و92% والصيدلة 89%

التعليم العالي تحدد موعد انطلاق المرحلة الثانية لـ تنسيق الثانوية العامة 2021

وزير التعليم ينشر نموذجا من التصحيح الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل ينتظر العراق مصير أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي؟.. مخاوف من تكرار سيناريو طالبان في بغداد بعد 20 عامًا من الغزو.. وهكذا جاء كلام المحللين

لذيذ ومختلف.. طريقة عمل الجلاش بالعسل والطحينة

للسيدات فقط.. تفاصيل مسلسل نادين نسيب نجيم صالون زهرة.. صور

بعد تحذير هيئة الغذاء الأمريكية.. احذر تناول الجمبري المجمد لهذا السبب

فيديو

معز مسعود يقاضي طارق الشناوي بسبب حلا شيحة ..ما القصة؟

توقعات الجماهير لمباراة الأهلي والجونة والزمالك والإنتاج الحربي بالدوري

فيديوجراف| قلبه كبير.. سعد الصغير يتبنى طفلين خلال بث مباشر

7 أيام من الجحيم في أفغانستان بعد سيطرة طالبان على كابول.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

طارق إسماعيل يكتب: شاهد علي العصر

أحمد سالم يكتب: «الإيجار القديم» وسنوات الحق الضائع

رجب الشرنوبي يكتب: من كابول.. الضحية والجلاد!!!

ياسر عبيدو يكتب: الرابح طالبان أم أمريكا

أحمد الغنام يكتب: أفغانستان بين اللغز والمتاهة

د.محمد عونى يكتب: التحكيم يحرم الأهلى من بطولة الدورى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى أفغانستان

ريهام مازن

تطعيم المصريين إجبارياً !!!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هل انهار الجيش الأفغانى؟

د.مجدي بدران

أمزجة البشر تتناغم مع نغمات الموسيقى

هويدا دويدار

مشكلات تهدد البناء الاجتماعى للأسرة

إلهام أبو الفتح

اتركوني أحب الجميع

المستشار أسـامة الصعيدي

الذهب من ذهبية فريال

د. محمد مبروك

خبز التميس والوضع التعيس!

اﻟﻤﺰﻳﺪ