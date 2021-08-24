أبرزها حياة كريمة.. تعرف على أهم المبادرات الحكومية لدعم صغار المزارعين

تهتم الحكومة المصرية بتقديم العديد من المبادرات لرفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين، كما تعمل على مساندة القطاع الزراعى والفلاحين باعتبارهم تمس الأمن القومى.

ويستعرض موقع صدى البلد أهم المبادرات التى تدعم صغار المزارعين والمربين.

