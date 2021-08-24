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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أبرزها حياة كريمة.. تعرف على أهم المبادرات الحكومية لدعم صغار المزارعين

الفلاحين
الفلاحين

تهتم الحكومة المصرية بتقديم العديد من المبادرات لرفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين، كما تعمل على مساندة القطاع الزراعى والفلاحين باعتبارهم تمس الأمن القومى.

 

ويستعرض موقع صدى البلد أهم المبادرات التى تدعم صغار المزارعين والمربين.
 

  • المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى والتى سوف يستفيد منها حوالى 55 مليون مواطن
  • برنامج تطوير الرى الحقلى
  • مشروع تطوير الريف المصري
  • مبادرة احياء البتلو ومراكز التلقيح الاصطناعي للتحسين الوراثى لحيوانات انتاج الالبان او اللحوم
  • تطوير مراكز تجميع الالبان
  • توفير عمليات الاقراض بالفائدة الميسرة لصغار المزارعين والمربين
حياة كريمة الحكومة المبادرة الرئاسية مشروع تطوير الريف المصرى مراكز تجميع الألبان التلقيح الاصطناعي

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