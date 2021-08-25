بعد عودة المصريين.. برلمانى: الرئيس السيسى يسعى دائما لمصلحة المواطن

قال النائب محمد العمارى عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن مشهد عودة المصريين من دولة أفغانستان يُشعرنا بالفخر الكبير لوجود دولة حقيقية وقوية تُعلي من قيمة المواطن المصري، وتسخر من أجله كافة الجهود .

وأكد"العماري" فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى دائما يسعى لمصلحة المواطن وتوجهاته بعودة البعثة المصرية من أفغانستان تؤكد أن مصر تحافظ على أبنائها في الخارج والداخل، مضيفًا أن مثل هذه الجهود والمشاهد تمثل مشهد مشرف وحقيقي من الدولة المصرية نحو حماية أبنائها مهما كانت التحديات والمخاطر فضلا عن تأكيدها أن المواطن المصري قيمته محفوظة في ظل القيادة السياسية للرئيس السيسي.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن سرعة أتخاذ قرار إعادة المصريين من افغانستان ، خاصة في ظل الظروف الصعبة والسيناريوهات التي نتابعها من محاولات فرار المواطنين الأفغان من بلادهم ، يؤكد علي تواجد الدولة المصرية بقوة خارج حدودها للدفاع عن مصالح رعاياها وحمايتهم.



وأثني النائب،على جهود الدولة المبذولة فى حماية أبنائها في الداخل والخارج ، مؤكدا أنها ترسيخ لديهم مشاعر الأمن والأمان، وتمثل مشهد مشرف وحقيقي من الدولة المصرية نحو حماية أبنائها في الداخل والخارج.