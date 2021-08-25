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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة المنصورة الجديدة يتفقد أعمال تنسيق الموقع

المنصورة الجديدة
المنصورة الجديدة

تفقد المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، يرافقه نائب  رئيس الجهاز ومعاونيه ومديرو الإدارات المعنية ، أعمال تنسيق الموقع من أعمدة كهربائية وأعمال تنفيذ الطرق(أسفلت، بردورات، أنترلوك)، لعدد(121 ) عمارة بإجمالي عدد (2904 ) وحدة سكنية  بمشروع جنة، بالمنطقة الثانية بمدينة المنصورة الجديدة. 

وذلك في إطار  المتابعة اليومية والمرور الدوري علي الأعمال الجاري تنفيذها بمدينة "المنصورة الجديدة
أوضح رئيس الجهاز أنه تم تنفيذ العمارات بالكامل و جاري نهو أعمال تنسيق الموقع  ،حتي تكون جاهزة للتسليم للحاجزين في نهاية العام الحالي. 


وشدد رئيس الجهاز علي جميع الشركات المنفذة، بضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المقدم منها والمعتمدة للانتهاء من المشروع، وطبقا لتوجيهات أ.د.م عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مع مراعاة الجودة في التنفيذ وأعمال التشطيبات.  


 مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار حرص جهاز مدينة المنصورة الجديدة علي تتفيذ خطة الدولة الشاملة والعمل على قدم وساق للانتهاء من تنفيذ كافة المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة المنصورة الجديدة.

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المنصورة الجديدة أعمال تنسبق الطرق

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