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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان عزبة هاشم بـ منيا القمح يناشدون المسئولين بناء وحدة صحية

صدى البلد

معاناة يعيشها أهالي عزبة هاشم شريف التابعة لمركز منيا القمح محافظة الشرقية، بسبب تدني مستوى معظم الخدمات، وعدم وجود وحدة صحية أو مركز طبي بالقرية.

قال محمد بيومى هاشم أحد المواطنين، في استغاثته إلى خدمة شكاوى "بين الناس" بموقع "صدى البلد": "منذ زمن بعيد ونحن نعاني عدم وجود وحدة صحية أو مركز طبي بالقرية أسوة بالقرى المجاورة خصوصا وأن القرية بعيدة عن أقرب مستشفى بالمركز التابعة له فإذا وقع ظرف طارئ ليلا لا ملجأ ولا سبيل لنا إلا نقل المريض على وجه السرعة للمستشفى العام، علاوة على المسافة الكبيرة التي تتخطى الـ15 كيلو متر بين القرية والمدينة.

وأضاف: “كما نعانى من قلة الخدمات الصحية مثل إثبات المواليد والوفيات ونحتاج توفير الرعاية خاصة لكبار السن الذين يصعب عليهم الانتقال لمكان آخر لتلقي العلاج”.

وأشار  إلى أنه يوجد قطعة أرض تم التبرع بها لبناء وحدة صحية أو مستشفى بالقرية لكن دون جدوى، مطالبا المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة وبناء وحدة صحية بالقرية لخدمة الأهالي وتوفير الانتقال لقرى أخرى لتلقي الرعاية الصحية.
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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصًا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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