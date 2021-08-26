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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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10 قرارات هامة للحكومة .. ترقية وضم مدة الخبرة للمثبتين على الصناديق الخاصة.. انضمام مصر إلى عضوية مؤسسة التمويل الأفريقي.. استحداث برنامج لتحفيز الطيران والسياحة ..صرف معاش لـ لاعبي كرة السرعة بدسوق

اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء

قرارات مجلس الوزراء  اليوم

ترقية وضم مدة الخبرة العملية والعلمية للمثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة

 استحداث برنامج لتحفيز الطيران الداخلي لربط مطارات المدن الساحلية بالصعيد 

الموافقة على 7 مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول للبحث عن الذهب والمعادن 

إنشاء مركز اتصالات لخدمة المتعاملين مع مصلحة الجمارك

اعتبار مشروع القطار الكهربائي السريع بخطوطه الثلاثة من المشروعات القومية

تخصيص قطعتي أرض بالدقهلية والوادي الجديد لإقامة محطة محولات كهربائية

وافق مجلس الوزراء على 7 مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية( ش.م.م)؛ وذلك للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له، واستغلالها في عدة مناطق بالجمهورية. 

و تمت إحاطة مجلس الوزراء بالدعوة الواردة لجمهورية مصر العربية؛ للانضمام إلى عضوية مؤسسة التمويل الأفريقي، حيث وافق المجلس على الانضمام إلى المؤسسة، وأن تكون وزارة المالية هي ممثل مصر في عضويتها، على أن تبدأ الوزارة في المُضي قدما نحو إتمام جميع الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المؤسسة تضم في عضويتها 27 دولة أفريقية ويقع مقرها في لاجوس بدولة نيجيريا، وتعد مجالات الطاقة، والموارد الطبيعية (البترول والغاز والتعدين)، والنقل، والصناعات الثقيلة، والاتصالات، من أهم المجالات التي تقوم المؤسسة بالاستثمار فيها بالدول الأفريقية، وتقدم المؤسسة مختلف أوجه الدعم للدول المنضمة إليها في تلك المجالات.

واعتمد مجلس الوزراء نتيجة الدراسة التي أعدتها وزارة المالية ( اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية) حول طلب محافظة قنا التصرف في مساحة 1500م2، ملك المحافظة بمنطقة الجزيرية، تقع على امتداد مجمع المواقف بمدينة قنا، وذلك عن طريق منحها لإحدى الشركات المتخصصة في تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية، بنظام حق الانتفاع لمدة ثلاثين عاما؛ لإقامة مستشفى استثماري عليها، من أجل تقديم خدمة طبية متميزة لأبناء المحافظة وباقي محافظات الصعيد، على أن تؤول جميع مباني ومنشآت المشروع إلى ملكية المحافظة في نهاية مدة التعاقد.

كما اعتمد المجلس نتيجة الدراسة التي أعدتها وزارة المالية (اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية) حول طلب محافظة الوادي الجديد التصرف في قطعتي أرض بمساحتيْ (2400م2 ، و2550 م2)، واللتين تقعان شمال محطة وقود "وطنية" بالطريق الدائري بالسبط الشرقي بمركز الخارجة، عن طريق بيعهما لإحدى الشركات المتخصصة لإقامة محطة تموين سيارات بالغاز الطبيعي، ومركز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.  

ووافق مجلس الوزراء على تعاقد مصلحة الجمارك مع شركة (e-finance )؛ لإنشاء مركز اتصالات لخدمة المتعاملين مع المصلحة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتطوير المصلحة، والعمل على استخدام أحدث الأساليب والأنظمة التكنولوجية ودمجها مع الأنشطة الأساسية الخاصة بها، بما يرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين مع المصلحة، وبما يُمكن في الوقت نفسه من الرد على جميع استفساراتهم وشكاواهم.

كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة النقل بشأن اعتبار مشروع القطار الكهربائي السريع بخطوطه الثلاثة من المشروعات القومية في تطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن سرعة تنفيذ هذا المشروع؛ ولا سيما بالنظر لأهميته الاستراتيجية في خدمة المواطنين قاطني المجتمعات السكنية على طول المسار، وتحقيق مستويات أمان أعلى للركاب، فضلاً عن كونه أحد أدوات التنمية الاقتصادية للدولة.

ووافق مجلس الوزراء على طلب الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشأن توقيع اتفاق التخارج مع تحالف (أكوا باور - حسن علام ) عن مشروع محطة توليد الكهرباء ذات الدورة المركبة، قدرة 2250م، بنظام BOO، بقرية "هنادي" بمحافظة الأقصر، واستبداله بمشروع إنتاج طاقة كهربائية من طاقة الرياح بنظام BOO بقدرة ۱۱۰۰ ميجاوات.

 كما وافق المجلس على توقيع اتفاقية شراء الطاقة مع هذا التحالف للمشروع البديل بذات الشروط التعاقدية للمشروعات المثيلة، كما وافق على قيام هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بتوقيع عقد الانتفاع بالأرض للمشروع البديل بذات الشروط التعاقدية للمشروعات المثيلة، على أن تقوم وزارة المالية بإصدار الضمانة الحكومية للمشروع البديل، طبقا لموافقة رئيس الجمهورية الصادرة في هذا الشأن، مع الاستثناء من قيد التحكيم داخل جمهورية مصر العربية في عقود شراء الطاقة وحق الانتفاع بالأرض والضمانة الحكومية للمشروع، طبقا لموافقة رئيس الجمهورية بهذا الشأن.

واعتمد مجلس الوزراء القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية للسياحة والآثار التي عقدت اجتماعها السادس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 23 أغسطس 2021، والتي تضمنت مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي، وذلك اعتبارا من أول نوفمبر 2021 وحتى  30 أبريل 2022.

وتضمنت القرارات استحداث برنامج لتحفيز الطيران الداخلي لربط مطارات المدن الساحلية ( شرم الشيخ والغردقة) بمحافظات الصعيد ( الأقصر وأسوان)، فضلا عن مد العمل بالقيم الحالية لرسوم الهبوط والإيواء والخدمات الأرضية في المطارات الكائنة في المحافظات السياحية، اعتبارا من أول نوفمبر 2021 وحتى 30 أبريل 2022، بالإضافة إلى مد العمل بالأسعار الحالية للوقود في المطارات الكائنة بالمحافظات السياحية، وذلك اعتبارا من أول يناير حتى 30 أبريل 2022.

وشملت القرارات مد العمل بالتسهيلات التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته رقم 138 المنعقدة بتاريخ 31 مارس 2021 ، والمتعلقة بالمنشآت الفندقية والسياحية وشركات الطيران الكائنة في محافظتي الأقصر وأسوان ومدن: طابا، ونويبع، ودهب، وذلك اعتبارا من أول نوفمبر 2021 وحتى 30 أبريل 2022 .

 ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتي أرض، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة؛ حيث تقع الأولى بناحية مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية؛ وذلك لاستخدامها في إقامة محطة محولات كهربائية، بينما تقع الثانية بناحية بلاط بمحافظة الوادي الجديد؛ لاستخدامها في تنفيذ توسعات محطة محولات بلاط الكهربائية.

كما وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على صرف معاش ثابت ودعم مادي للاعبي فريق كرة السرعة بمركز شباب دسوق، الذين تعرضوا لحادث مروري أليم، بالإضافة إلى صرف أجهزة تعويضية، وذلك في ضوء ما عرضه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة على المجلس بهذا الخصوص.
 

وافق مجلس الوزراء على إجازة ترقية وضم مدة الخبرة العملية والعلمية للمثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة قبل العمل بقانون الخدمة المدنية.

إقامة مستشفى استثماري وزارة المالية مصلحة الجمارك وافق مجلس الوزراء إنشاء مركز اتصالات برنامج لتحفيز الطيران

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