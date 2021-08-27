بيرسي تاو يتصدر تويتر بعد انضمامه للأهلي

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #بيرسي تاو بعد انضمامة للنادي الأهلي قادما من برايتون الإنجليزي.



وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏بيرسي تاو.. منور الأهلي يا عمنا وربنا يطرح فيك البركة" و "‏بيرسي تاو.. أرقامه الدولية رائعة مع البافانا بافانا وما قدمه خلال فترة احترافه في بلچيكا وانجلترا، حتى ولو لم يحظ بمشاركات عديدة في البريميرليج، تؤكد أننا أمام نوع جديد من الصفقات غير مسبوق في تاريخ الدوري المصري لأسباب عديدة".



وأكد أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي، أن صفقة الجنوب إفريقي بيرسي تاو لن تكون الأخيرة في موسم ميركاتو الصيف.

وقال أمير توفيق أن هناك مشاورات في اتجاهات عديدة للتعاقد مع لاعبين آخرين وفقًا لرؤية المدير الفني، وبالتنسيق الكامل مع محمود الخطيب، رئيس النادي، الذي يحرص على توفير كافة الاحتياجات الفنية للفريق استعدادًا للمرحلة القادمة، وحصد البطولات لإسعاد جماهير الأهلي.

وأعلن الأهلي اليوم عن ضم كريم فؤاد من النجوم لمدة خمس مواسم ولويس ميكسيوني من سيمبا التنزاني لمدة اربع مواسم وبيرسي تاو من برايتون لمدة اربع مواسم.